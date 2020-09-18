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Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ

18.09.2020 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В формате открытого диалога о проблемах, которые волнуют молодежь. В БГУ со студентами разных факультетов встретился заместитель генерального прокурора страны Александр Лашин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ

О встрече попросил студенческий актив. Молодые люди задали ряд острых вопросов по общественно-политической ситуации в стране. Речь шла как о законодательстве о массовых мероприятиях, так и о правомерности применения силы и спецсредств, порядка обжалования действий и процессуальных решений.

Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ

Александр Лашин разъяснил некоторые нюансы законодательства и сообщил о работе по ревизии отдельных правовых актов, при этом обратив внимание собеседников: зачастую информацию в сети подают недостоверно. Делается это с целью манипуляции сознанием людей, особенно молодежи.

Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ

Кирилл Стояков, студент юридического факультета БГУ:
Если говорить о формате сегодняшнего мероприятия, конечно же, я им удовлетворен, потому что именно наша позиция и университета, и факультета исходит из того, что в решении любых вопросов, неважно, какого они рода, всегда помогает именно только диалог. То есть стороны должны садиться за стол переговоров и, отбрасывая эмоции, действуя только в рамках законодательства, искать консенсус по тем или иным вопросам.

Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ

Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Беларуси:
В целом впечатление очень приятное от аудитории. Мы видим абсолютно молодых людей, пытливых, интересных, небезразличных к судьбе нашей страны. Может быть, то, что мы им сказали о необходимости анализировать, больше думать, они учтут в своей дальнейшей деятельности, думаю. А вообще, их основной посыл – это то, чтобы в стране было лучше. Они думают, как сделать нашу жизнь более интересной. Они небезразличны.

Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ

Александр Лашин проинформировал, что глава государства на встрече с прокурорами страны также делал акцент на независимой профессиональной юридической оценке событий и адекватном реагировании на факты нарушения закона. В заключение встречи заместитель генпрокурора высоко оценил подготовленность аудитории и поблагодарил участников диалога за активную гражданскую позицию, подчеркнув, что плодотворная дискуссия возможна только в формате подобных мероприятий, а не на улицах. К слову, такой формат общения с молодежью станет для прокуратуры регулярным.

Люди в материале: Кирилл Стояков, Александр Лашин

 
 
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Новости Беларуси. В формате открытого диалога о проблемах, которые волнуют молодежь. В БГУ со студентами разных факультетов встретился заместитель генерального...
 
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