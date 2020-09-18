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Заместитель генпрокурора ответил на ряд острых вопросов от студентов БГУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В формате открытого диалога о проблемах, которые волнуют молодежь. В БГУ со студентами разных факультетов встретился заместитель генерального прокурора страны Александр Лашин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О встрече попросил студенческий актив. Молодые люди задали ряд острых вопросов по общественно-политической ситуации в стране. Речь шла как о законодательстве о массовых мероприятиях, так и о правомерности применения силы и спецсредств, порядка обжалования действий и процессуальных решений.
Александр Лашин разъяснил некоторые нюансы законодательства и сообщил о работе по ревизии отдельных правовых актов, при этом обратив внимание собеседников: зачастую информацию в сети подают недостоверно. Делается это с целью манипуляции сознанием людей, особенно молодежи.
Кирилл Стояков, студент юридического факультета БГУ:
Александр Лашин, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Александр Лашин проинформировал, что глава государства на встрече с прокурорами страны также делал акцент на независимой профессиональной юридической оценке событий и адекватном реагировании на факты нарушения закона. В заключение встречи заместитель генпрокурора высоко оценил подготовленность аудитории и поблагодарил участников диалога за активную гражданскую позицию, подчеркнув, что плодотворная дискуссия возможна только в формате подобных мероприятий, а не на улицах. К слову, такой формат общения с молодежью станет для прокуратуры регулярным.
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Новости Беларуси. В формате открытого диалога о проблемах, которые волнуют молодежь. В БГУ со студентами разных факультетов встретился заместитель генерального...
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