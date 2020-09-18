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Андрей Савиных прокомментировал отказ украинских депутатов признавать итоги выборов в Беларуси

18.09.2020 19:48 — Разное |  
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Новости Беларуси. Белорусский парламент прокомментировал заявление Верховной рады Украины относительно ситуации в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинские депутаты официально отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси.

Андрей Савиных прокомментировал отказ украинских депутатов признавать итоги выборов в Беларуси

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В связи с заявлением Верховной рады Украины мы прежде всего хотим сказать, что украинский народ является братским народом, с которым нас связывают кровные узы, многолетняя история и близкая дружба.

Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия

На этом фоне позиция Верховной рады Украины наглядно демонстрирует вырождение политического института, который находится под внешним управлением и игнорирует национальные институты собственной страны.

Люди в материале: Андрей Савиных, Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Белорусский парламент прокомментировал заявление Верховной рады Украины относительно ситуации в нашей стране, сообщили в программе Новости «24...
 
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