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Андрей Савиных прокомментировал отказ украинских депутатов признавать итоги выборов в Беларуси
18.09.2020 19:48 — Разное |
Новости Беларуси. Белорусский парламент прокомментировал заявление Верховной рады Украины относительно ситуации в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Украинские депутаты официально отказались признавать итоги президентских выборов в Беларуси.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На этом фоне позиция Верховной рады Украины наглядно демонстрирует вырождение политического института, который находится под внешним управлением и игнорирует национальные институты собственной страны.
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Новости Беларуси. Белорусский парламент прокомментировал заявление Верховной рады Украины относительно ситуации в нашей стране, сообщили в программе Новости «24...
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