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Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия
18.09.2020 19:48 — Разное |
Новости Беларуси. Белорусские депутаты оценивают призывы Европарламента к санкционным действиям как пример политического высокомерия. Об этом журналистам 18 сентября заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, 17 сентября евродепутаты проголосовали за резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против белорусских властей и действующего Президента. В числе рекомендаций странам ЕС – заморозка всех финансовых выплат, остановка кредитов, а также отзыв проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусские парламентарии убеждены, что подобные решения зарубежных коллег бесцеремонно нарушают суверенитет. Кроме того, давление со стороны лишь укрепляет позиции белорусских госинститутов в противостоянии внешним силам.
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Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия
Новости Беларуси. Белорусские депутаты оценивают призывы Европарламента к санкционным действиям как пример политического высокомерия. Об этом журналистам 18...
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