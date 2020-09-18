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Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия

18.09.2020 19:48 — Разное |  
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты оценивают призывы Европарламента к санкционным действиям как пример политического высокомерия. Об этом журналистам 18 сентября заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия

Напомним, 17 сентября евродепутаты проголосовали за резолюцию, призывающую ввести жесткие санкции против белорусских властей и действующего Президента. В числе рекомендаций странам ЕС – заморозка всех финансовых выплат, остановка кредитов, а также отзыв проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси.

Андрей Савиных: резолюция Европарламента является ярким примером категоричности и политического высокомерия

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Резолюция Европейского парламента является ярким примером категоричности, тенденциозности и политического высокомерия. Печально осознавать, что практика продуманных и взвешенных действий, направленных на укрепление доверия и безопасности в Европе, уступает место банальному политиканству. Мы рассматриваем эту тенденцию как системный кризис, в котором находятся все политические институты Евросоюза.

Белорусские парламентарии убеждены, что подобные решения зарубежных коллег бесцеремонно нарушают суверенитет. Кроме того, давление со стороны лишь укрепляет позиции белорусских госинститутов в противостоянии внешним силам.

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Новости Беларуси. Белорусские депутаты оценивают призывы Европарламента к санкционным действиям как пример политического высокомерия. Об этом журналистам 18...
 
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