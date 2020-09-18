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Россельхознадзор запретил ввоз на российский рынок томатов и перцев, выращенных в Гомельской и Гродненской областях Беларуси.

18.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Причина запрета — выявленный в овощной продукции из этих регионов вирус мозаики пепино.

 При этом белорусская продукция имела фитосанитарные сертификаты, выданные Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.

Запрет будет действовать до тех пор, пока белорусское компетентное ведомство не подтвердит исследованиями отсутствие вируса в продукции из Гродненщины и Гомельщины.



Россельхознадзор признает, что вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС. Однако, учитывая их вредоносность, Россельхознадзор обратился в ЕЭК с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня карантинных объектов.

Последний раз диалог с Россельхознадзором по поводу продукции растениеводства велся год назад, когда специалисты российского ведомства приезжали инспектировать белорусские яблоки, пишет officelife.media
 
 
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Причина запрета — выявленный в овощной продукции из этих регионов вирус мозаики пепино.
 
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