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Россельхознадзор запретил ввоз на российский рынок томатов и перцев, выращенных в Гомельской и Гродненской областях Беларуси.
Источник материала: Партизан
Причина запрета — выявленный в овощной продукции из этих регионов вирус мозаики пепино.
При этом белорусская продукция имела фитосанитарные сертификаты, выданные Государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь.
Запрет будет действовать до тех пор, пока белорусское компетентное ведомство не подтвердит исследованиями отсутствие вируса в продукции из Гродненщины и Гомельщины.
Россельхознадзор признает, что вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов ЕАЭС. Однако, учитывая их вредоносность, Россельхознадзор обратился в ЕЭК с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня карантинных объектов.
Последний раз диалог с Россельхознадзором по поводу продукции растениеводства велся год назад, когда специалисты российского ведомства приезжали инспектировать белорусские яблоки,
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Россельхознадзор запретил ввоз на российский рынок томатов и перцев, выращенных в Гомельской и Гродненской областях Беларуси.
Причина запрета — выявленный в овощной продукции из этих регионов вирус мозаики пепино.
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