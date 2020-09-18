"Обманули, демоны"! Клип российских звёзд в поддержку режима Лукашенко записан путём обмана?

Представители Александра Буйнова и Филиппа Киркорова заявили, что исполнители не записывали никаких клипов в поддержку Лукашенко и его режима. Об этом сообщают «Открытые медиа». Напомним, речь о клипе в поддержку действующей власти «Любимую не отдают», который был опубликован вчера и участие в записи которого приняли белорусские и российские звезды эстрады. Автор песни Евгений Олейник пожаловался на угрозы.





Директор певца Александра Буйнова, который записал отрывок для песни «Любимую не отдают», сказала, что артисту просто предложили хороший музыкальный материал и сказали, что исполнить его уже согласились Киркоров и Басков.





— [Буйнов] подумал, что это хорошая компания, чтобы спеть эту песню, — заверила директор артиста. О цитате Лукашенко в тексте этой композиции певец, по ее словам, не знал и вообще не думал, что эта песня может быть воспринята как поддержка политика.

Похожую ситуацию описала и представительница Киркорова.

Она сообщила, что «никакой песни в поддержку Лукашенко артист не исполнял», а чтобы разобраться в ситуации, она попросила прислать ей ссылку на клип, который в прессе восприняли как политическое высказывание. К слову, комментарии в Instagram Киркорова после многочисленных вопросов «Сколько стоит совесть?» и «Вы поддерживаете режим Лукашенко?» оказались отключены. Рэпер Замай сообщил, что Киркоров исключен из молодежного объединения «Антихайп».

Николай Басков, который также принял участие в записи песни и клипа и который выступал вчера на провластном концерте в «Минск-Арене», написал в Facebook, что нужно уважать и тех, кто голосовал за Лукашенко, и тех, кто не голосовал.





— Многие артисты приехали, чтобы поддержать страну и Александра Лукашенко. Многие артисты добавили несколько слов о произошедшем в Беларуси, каждый высказал мнение, что так нельзя, не нужно издеваться (вероятно, речь об избитых во время и после акций протестов белорусов. — Прим. ред).





По мнению Николая, те, кто не голосовал за Лукашенко, просто завидуют его победе на выборах президента. В заключение артист написал, что нужно быть терпимыми и уважительно относиться ко всему, что происходит в любой стране.





К слову, автор клипа Евгений Олейник пожаловался «Газете.ру» на угрозы в свой адрес. Он рассказал, что примерно через два часа после премьеры песни в некоторых Telegram-каналах появились призывы к буллингу в комментариях под песней.





— За час «мирные и невероятные», как мы их тут, в Беларуси, зовем «змагары», написали около тысячи угроз лично мне, автору клипа и песни, и моим любимым артистам, участвующим в клипе, — рассказал Олейник.





Песню, как пояснил Олейник, исполнили те, кто посчитал ее близкой по духу. «Мы предложили — все они, и белорусы, и россияне, согласились», — заявил Олейник.





Напомним, звезды белорусской и российской эстрады поддержали действующую власть и спели о том, что в Беларуси их небо, их дом и их сердце. Лейтмотивом песни звучит фраза «Просто знай: любимую не отдают». Фраза про «любимую» принадлежит Александру Лукашенко, который на старте президентских выборов сказал следующее: «За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она наша, она любимая, а любимую не отдают».