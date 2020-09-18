Лукашенко призвал развивать города-спутники Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска. Об этом глава государства заявил во время посещения предприятия МАПИД, передает «МИР 24».

Это крупнейшая организация строительной отрасли страны. Занимается возведением жилых домов. Лукашенко поручил обратить внимание на загрузку госпредприятий строительной отрасли. Они в приоритете перед частными компаниями. Отдельно коснулся президент и вопроса перенаселения столицы.

«Нам нельзя перенаселять Минск. Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производительные силы по стране. Да, для Минска города-спутники, в этом направлении нужно активнее работать. И второе: мы договаривались о том, что у нас сохранены основные строительные организации, они под полную свою загрузку должны иметь возможность строить жилье. Все остальное: частные – не частные, неважно, которые имеют деньги», – сказал президент. Лукашенко предложил активнее заниматься экспортом подобных услуг, в частности в Россию.