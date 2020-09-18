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Разогреваем страну до 27 тепла

18.09.2020 19:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если мы пережили эти четверг с пятницей, то переживем что угодно. Циклон смочил страну — циклон может быть свободен. Теперь к нам пробирается тоже холодный, но, по крайней мере, не такой мокрый и ветреный антициклон Манфред. Будем стараться его разогреть.

Белгидромет говорит, что предстоящие ночи будут холодными (от 2 до 8 тепла, а где-то и до 2 мороза), поэтому солнцу, которое утром наконец пробьется сквозь облака, придется потратить много ресурсов, чтобы отогреть страну. Но воздух сухой, податливый, поэтому уже завтра образуется почти приличная температура — от 14 до 20. Остаточные дожди возможны только по северо-востоку.

Зато включаются туманы — автомобилистам надо напрячься.

В последующие дни после каждой холодной ночи солнцу удастся потихоньку прибавлять по полтора-два градуса, доведя к среде дневной разброс до 19—25 градусов. На Брестчине, а затем и на всем юге — вообще до 27 и грибы.

Во второй половине будущей недели может произойти перелом, но пока непонятно, в какую сторону. Снова ждем дожди с грозами и смотрим, чья возьмет.

 
 
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Если мы пережили эти четверг с пятницей, то переживем что угодно. Циклон смочил страну — циклон может быть свободен. Теперь к нам пробирается тоже холодный, но, по...
 
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