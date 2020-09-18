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Разогреваем страну до 27 тепла
Источник материала: Onliner
Если мы пережили эти четверг с пятницей, то переживем что угодно. Циклон смочил страну — циклон может быть свободен. Теперь к нам пробирается тоже холодный, но, по крайней мере, не такой мокрый и ветреный антициклон Манфред. Будем стараться его разогреть.
Зато включаются туманы — автомобилистам надо напрячься.
В последующие дни после каждой холодной ночи солнцу удастся потихоньку прибавлять по полтора-два градуса, доведя к среде дневной разброс до 19—25 градусов. На Брестчине, а затем и на всем юге — вообще до 27 и грибы.
Во второй половине будущей недели может произойти перелом, но пока непонятно, в какую сторону. Снова ждем дожди с грозами и смотрим, чья возьмет.
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Если мы пережили эти четверг с пятницей, то переживем что угодно. Циклон смочил страну — циклон может быть свободен. Теперь к нам пробирается тоже холодный, но, по...
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