Пьяный водитель врезался в дерево, погиб пассажир: СК завершил расследование дела

Источник материала: Onliner

Витебский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о смертельном ДТП, которое случилось 12 июля нынешнего года.

Вечером того дня 31-летний водитель Honda CR-V ехал в пьяном состоянии по улице Журжевской в Витебске. Он не справился с управлением и врезался в дерево. 32-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель же с места ДТП скрылся, его задержали сотрудники милиции по месту жительства. В его крови обнаружили 1,65 промилле.









Следователи установили, что водитель в день аварии употреблял алкоголь с другом, у которого был семейный праздник. Приехав домой, мужчина заметил, что забыл вещи в гостях. Он вернулся к другу, забрал вещи и уехал уже с товарищем. На обратном пути случилась авария.

В ходе следственного эксперимента установлено, что скорость машины перед столкновением составляла 114,65 км/ч. Водителя лишали водительских прав в 2018 году за езду в нетрезвом состоянии.