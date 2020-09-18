Иван Пляхимович. НАРОД. У нас есть такое право — на сопротивление угнетению

В любом государстве законодательство содержит права человека, другие юридические нормы и предусматривает способы их защиты на случай нарушения. К таким способам могут относиться обращения в суды, иные государственные органы, международные организации.

Но бывает, что в государстве установлен авторитаризм, и лица, находящиеся у власти, преследуют одну цель — удерживать эту власть любыми средствами. Пользуясь властными ресурсами, они нарушают те юридические нормы, реализация которых препятствует их господству, и блокируют все способы юридической защиты.

Чаще всего это нормы о выборах, референдумах, политических и личных правах человека. Зависимые от правителя суды и другие органы фиктивно рассматривают дела о защите таких норм, а решения международных организаций не выполняются.

Авторитарной властью создается видимость законности, а попытки граждан или организованной оппозиции воздействовать на данную власть, наоборот, объявляются вне закона либо игнорируются.

Существует ли способ исправления сложившегося положения? Законом (писаным актом государства) он обычно не предусмотрен, но предусмотрен ли он правом?

Ответить на поставленные вопросы отрицательно, значит, отказать праву в жизнеспособности, обязательности и зайти в юридический тупик. Получится, что право допускает собственное уничтожение.

Всякое право личности, народа включает в себя возможность его защиты, причем она должна быть достаточной для максимально осуществимого восстановления действия права.

В случае с авторитарной властью способ такой защиты существует, он известен науке и практике: это право на сопротивление угнетению.

Исходя из правовой логики, названное право следует признавать в каждом государстве, независимо от того, закреплено ли оно в законе, включая основной закон — конституцию. Его можно назвать правом на необходимую оборону в широком смысле.

Право на сопротивление угнетению принадлежит каждому гражданину государства, группе граждан и народу в целом. Допустима его реализация любым из этих субъектов.

Формы сопротивления могут быть различными, но для признания их правомерными требуется соблюдение определенных условий:

- имеет место устранение властью конституционного строя, т.е. систематическое или грубое нарушение должностными лицами конституционных принципов — наиболее важных юридических норм;

- правомерность целей: народным сопротивлением преследуется цель понудить власть к соблюдению конституционных принципов или сместить представителей авторитарной власти и привлечь их к ответственности;

- соразмерность (пропорциональность): народное сопротивление должно быть соразмерным, адекватным антиправовым мерам авторитарной власти, не превышать пределов необходимого сопротивления.

Допускается прибегать к сопротивлению, если другие способы защиты права невозможны или неэффективны.

В частности, у граждан, народа есть право на:

- ненасильственное сопротивление, например проведение массовых мероприятий; отказ повиноваться, т. е. выполнять акты органов государства и требования представителей власти; игнорирование государственных товаров и услуг; забастовки. Если забастовка проводится в рамках трудовых отношений, то работники вправе выдвигать требования лишь по экономическим и социальным вопросам, входящие в компетенцию нанимателя. Но в ходе забастовки, проводимой в порядке сопротивления угнетению, допускается заявление и политических требований, включая смещение авторитарного правителя;

- другие меры сопротивления.

Как определено ч. 2 ст. 3 белорусской Конституции, любые действия по изменению конституционного строя и достижению государственной власти насильственными методами, а также путем иного нарушения законов наказываются согласно закону. Однако приведенная норма не запрещает сопротивления угнетению; она налагает запрет, наоборот, на действия по узурпации власти, в том числе ее удержанию в нарушение Конституции.

Право на сопротивление угнетению закреплено в преамбуле Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной ассамблеей ООН, а также в конституциях Германии, Греции, Словакии, Азербайджана и некоторых других стран.

Согласно ст. 32 Основного закона Словакии, «граждане имеют право оказывать сопротивление каждому, кто посягает на осуществление демократических прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных настоящей Конституцией, если деятельность конституционных органов и действенное использование средств, предусмотренных законом, оказываются невозможными». Греческая Конституция в ч. 4 ст. 120 гласит: «Соблюдение Конституции вверяется патриотизму греков, которые правомочны и обязаны оказывать сопротивление всеми средствами любой попытке ее насильственной отмены».

Наш Основной закон не содержит подобных формулировок. Необходимо включить их в новую Конституцию. Но даже в нынешней Конституции Беларуси право на сопротивление угнетению следует из закрепленного в ст. 7 принципа верховенства права.