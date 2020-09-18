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Раздельный сбор просроченных лекарств планируется осуществлять в Минске

18.09.2020 20:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутаты Мингорсовета на 20-й очередной сессии 18 сентября единогласно утвердили проект решения «Об обращении с отходами просроченных лекарственных средств», передает агентство «Минск-Новости».

«В целях раздельного сбора просроченных лекарственных средств необходимо определить места установки контейнеров для них в аптеках, больницах, поликлиниках, амбулаториях и иных организациях, оказывающих населению медицинские услуги. Размещение в контейнерах отходов будет осуществляться физическими лицами самостоятельно или путем передачи уполномоченным работникам таких организаций. Также необходимо определить организацию, ответственную за сбор, удаление и обезвреживание отходов просроченных лекарств на территории Минска, обеспечить координацию работ по обращению с такими отходами», — отметил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

Соответствующие поручения будут даны исполнительному комитету и его структурным подразделениям.

Осуществлять раздельный сбор просроченных лекарственных средств в Минске планируется с апреля 2021 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Депутаты Мингорсовета на 20-й очередной сессии 18 сентября единогласно утвердили проект решения «Об обращении с отходами просроченных лекарственных средств»,...
 
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