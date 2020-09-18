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Александру Лукашенко подарили сертификат на двушку, и вот что он ответил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это крупнейшая организация страны, которая за свою историю обеспечила квадратными метрами почти 75 % белорусов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
С таких панелей легко можно собрать и гостиницу, и детский садик. Здесь освоили производство своих дверей и окон. Окно в Европу – это сертификаты: они, как и заказы в еврозоне, у МАПИДа уже есть. Но главное конечно – жилье для белорусов.
Президенту дарят сертификат на двушку улучшенной планировки. Вскоре новоселье отменит семья военнослужащих. Нелегкий выбор – какая именно – предстоит сделать Наталье Кочановой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наталья Ивановна, внесете предложения – для военных.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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