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Ставки растут: из проституток – в неплохие. Лукашенко отреагировал на женские протесты в Беларуси
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко прокомментировал женские марши в выходные дни в белорусской столице.
фото: ЕРА
Он отметил, что в принципе они неплохие.
Белорусские девочки хорошие, они позднее опомнятся.
Кроме девочек на улице есть вы, сказал президент, обращаясь к собравшимся на форуме в Минске женщинам.
Напомним, массовые протесты оппозиции накрыли республику после 9 августа, когда ЦИК огласил результаты выборов.
В первые дни акции протесты подавлялись силовиками.
По официальным данным, за первые дни, как сообщало МВД, 6,7 тысячи человек были задержаны.
Также прошла информация о пострадавших, среди которых свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Александр Лукашенко прокомментировал женские марши в выходные дни в белорусской столице.
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