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Глава hoster.by Сергей Повалишев: IT-страна откатывается назад минимум на 5 лет

18.09.2020 20:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рынок хостинга в Беларуси сократится до конца года на 20%. IT-страна откатывается назад минимум на 5 лет. Такие прогнозы сделал глава hoster.by Сергей Повалишев.


— Если кратко — то прирост в национальной доменной зоне в августе — минус 350% по сравнению со средним числом регистраций в месяц. Как себя чувствует байнет? За все время работы в этой сфере я не помню таких цифр, — написал Повалишев на своей странице в Facebook.

К происходящему, пишет он, относиться нейтрально нельзя.

— Когда сворачивается бизнес и люди не открывают новый — это плохо. Когда не работает интернет, а тысячи IT-специалистов пакуют чемоданы — это ужасно. Когда люди не чувствуют себя в безопасности за пределами квартиры, — это катастрофа. Это факты, а не мнение, и нейтрального отношения к этому быть не может.

Как пишет Повалишев, компании пришлось отменить Форум по управлению интернетом, в том числе и потому, что они не могут гарантировать безопасность участников, а также наличие интернета.

— Главное для IGF — диалог. А само понятие «диалог» в последние недели обесценилось. Обмен репликами, при котором хотя бы одна сторона не заинтересована в том, чтобы услышать другую, это просто шум и трата времени. Наконец, учитывая глубину кризиса в стране, считаем обсуждение развития интернета в такое время попросту неэтичным.

Сергей Повалишев отмечает, что «бесконечно больно смотреть, как коллеги из других компаний рассматривают варианты переезда. Прекрасные мозги, бесконечный потенциал, деньги — все начинает выливаться из страны как через пробоину в судне».

— Мы — редкий тип IT-компании без перспектив по релокейту. И хотя в дни отключения интернета мы недополучали до 50% выручки, нам попросту некуда уезжать, ведь байнет с собой не заберешь.

Специалист прогнозирует сокращение рынка хостинга на 20% до конца года.

— Это очень много, IT-страна откатывается назад минимум на 5 лет. Думаю, что только для крупных провайдеров падение спроса не будет катастрофическим, — пишет Повалишев.

 
 
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- Если кратко - то прирост в национальной доменной зоне в августе - минус 350% по сравнению со средним числом регистраций в месяц. Как себя чувствует байнет? За все...
 
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