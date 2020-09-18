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Лукашенко на «МАПИДе» обсудил планы строительной отрасли
18.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Строить больше жилых домов в городах-спутниках Минска – это требование президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Сегодня он посетил «МАПИД» – крупнейшее строительное предприятие страны. Все подробности у корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.
На их счету десятки миллионов квадратных метров жилья. Известные МАПИДовские многоэтажки. У них относительно бюджетная цена – до 600 долларов за квадрат. Возводят за год. С отделкой и под ключ. Сейчас строят индивидуальные дома. Требование президента: такие организации с производственной базой должны быть загружены на 100%.
Посещение «МАПИДа» для президента – повод обсудить планы строительной отрасли в целом. Объемы планируют наращивать: плюс 100 тысяч квадратных метров ежегодно. Добавят и в арендном жилье, оно востребовано. На контроле у главы государства и развитие городов-спутников Минска. С открытием новых заводов нужно строить и жилье для их сотрудников. Это же поможет разгрузить столицу.
Лукашенко предлагает активнее продвигать строительные услуги на российском рынке. Уже заключен контракт на 10 домов в Калужской области. На стадии переговоров возведение квартала в Нижнем Новгороде. Присутствие белорусских строителей в России может быть намного шире.
В конце встречи Лукашенко преподнесли неожиданный подарок – сертификат на двухкомнатную квартиру. Президент отшутился: мол, не имеет права принимать такие презенты. И поручил передать «двушку» тем, кто нуждается – семье военнослужащего.
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Объемы планируют наращивать: плюс 100 тысяч квадратных метров ежегодно. Добавят и в арендном жилье, оно востребовано. На контроле у главы государства и развитие...
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