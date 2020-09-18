Лукашенко на «МАПИДе» обсудил планы строительной отрасли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Строить больше жилых домов в городах-спутниках Минска – это требование президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Сегодня он посетил «МАПИД» – крупнейшее строительное предприятие страны. Все подробности у корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

На их счету десятки миллионов квадратных метров жилья. Известные МАПИДовские многоэтажки. У них относительно бюджетная цена – до 600 долларов за квадрат. Возводят за год. С отделкой и под ключ. Сейчас строят индивидуальные дома. Требование президента: такие организации с производственной базой должны быть загружены на 100%.

«Они под полную свою загрузку должны иметь возможность строить жилье. Все остальное: частные – не частные, неважно, которые имеют деньги. Чтобы не получилось так, что у нас тресты на побегушках у каких-то частников. Частник приходит в банк, берет кредит, нанимает «МАПИД» и строит за какие-то там копейки. Основная прибыль остается у этого частника. С 1 января будущего года на эту тему не должно быть разговоров», – отметил Александр Лукашенко.

Посещение «МАПИДа» для президента – повод обсудить планы строительной отрасли в целом. Объемы планируют наращивать: плюс 100 тысяч квадратных метров ежегодно. Добавят и в арендном жилье, оно востребовано. На контроле у главы государства и развитие городов-спутников Минска. С открытием новых заводов нужно строить и жилье для их сотрудников. Это же поможет разгрузить столицу.

«Нам нельзя перенаселять Минск. Это не просто разговор. Это возьмем на жесткий контроль. Надо строить жилье так, чтобы распределить производственные силы по стране. Да, для Минска города-спутники, в этом направлении нужно активнее работать», – заявил глава государства.

Лукашенко предлагает активнее продвигать строительные услуги на российском рынке. Уже заключен контракт на 10 домов в Калужской области. На стадии переговоров возведение квартала в Нижнем Новгороде. Присутствие белорусских строителей в России может быть намного шире.

«В России, особенно сейчас, встрепенулись, все-таки национальные проекты надо реализовывать. Мне Путин на переговорах сам говорил: слушай, нам нужны строители, начиная от космодрома «Восточный». Это хороший объект, он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. В России (к сожалению, для них и, может быть, к счастью для нас) этот интерес. Это наша перспектива, и там надо строить», – сказал Александр Лукашенко.

В конце встречи Лукашенко преподнесли неожиданный подарок – сертификат на двухкомнатную квартиру. Президент отшутился: мол, не имеет права принимать такие презенты. И поручил передать «двушку» тем, кто нуждается – семье военнослужащего.