Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Причем только каждый десятый – руководитель, управленческий штат не раздут, поэтому и средняя зарплата – 1500 рублей – схожа с реальной в расчетчиках обычных работяг. У солидного предприятия – солидная социальная нагрузка.

Президент Беларуси 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли.





Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «МАПИД»:

Есть свое сельскохозяйственное предприятие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько у вас там земель?

Николай Милошевский:

Там 4900 гектар. Конечно, 220 километров, далековато отсюда, но и не очень хорошие земли.

Александр Лукашенко:

Ну так мы тебе поближе дадим здесь.





Николай Милошевский:

Нет, товарищ Президент.

Александр Лукашенко:

Отдыхать где ты будешь? А тут рядом, поехал...

Николай Милошевский:

Мы вкладываем достаточно большие средства постоянно, поддерживаем. У нас есть и спортивный комплекс.

Александр Лукашенко:

Ну, молодец, что ты социалку не сбросил.

Николай Милошевский:

Семь общежитий. Мы все это держим и не отдаем никому. Дорожим этим.





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Сейчас в активе МАПИДа – 35 объектов, детские садики в России и гостиницы в Евросоюзе. Есть предварительный заказ на 10 домов в Калуге, ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.

Но все же самая высокая планка – строительство космодрома «Восточный» в Амурской области.









Александр Лукашенко:

Это хороший объект, им очень нужен. Он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. Поэтому в России, к сожалению для них, может быть, к счастью для нас – это наша перспектива. Там надо строить. У них нет строителей.

Николай Милошевский:

Тем более, товарищ Президент, мы создали не только панели. У нас есть и монолитное управление, и «мелкоштучки» можем. То есть любой вид работ. Мы даже в Новополоцке построили ледовую коробку.