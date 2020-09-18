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Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем только каждый десятый – руководитель, управленческий штат не раздут, поэтому и средняя зарплата – 1500 рублей – схожа с реальной в расчетчиках обычных работяг. У солидного предприятия – солидная социальная нагрузка.
Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «МАПИД»:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Николай Милошевский:
Александр Лукашенко:
Николай Милошевский:
Александр Лукашенко:
Николай Милошевский:
Александр Лукашенко:
Николай Милошевский:
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Далеко не каждая коммерческая стройфирма на такую социальную нагрузку пошла бы. Рентабельность превысила 12 %, а на экспорте услуг за семь месяцев заработали 1 миллион 300 тысяч долларов.
Сейчас в активе МАПИДа – 35 объектов, детские садики в России и гостиницы в Евросоюзе. Есть предварительный заказ на 10 домов в Калуге, ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.
Александр Лукашенко:
Николай Милошевский:
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Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?
Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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