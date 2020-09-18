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Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

18.09.2020 20:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Причем только каждый десятый – руководитель, управленческий штат не раздут, поэтому и средняя зарплата – 1500 рублей – схожа с реальной в расчетчиках обычных работяг. У солидного предприятия – солидная социальная нагрузка.  

Президент Беларуси 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли.  

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Николай Милошевский, генеральный директор ОАО «МАПИД»:  
Есть свое сельскохозяйственное предприятие.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Сколько у вас там земель?  

Николай Милошевский:  
Там 4900 гектар. Конечно, 220 километров, далековато отсюда, но и не очень хорошие земли.  

Александр Лукашенко:  
Ну так мы тебе поближе дадим здесь.  

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Николай Милошевский:  
Нет, товарищ Президент.  

Александр Лукашенко:
Отдыхать где ты будешь? А тут рядом, поехал...

Николай Милошевский:  
Мы вкладываем достаточно большие средства постоянно, поддерживаем. У нас есть и спортивный комплекс.  

Александр Лукашенко:    
Ну, молодец, что ты социалку не сбросил.  

Николай Милошевский:  
Семь общежитий. Мы все это держим и не отдаем никому. Дорожим этим.  

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

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Далеко не каждая коммерческая стройфирма на такую социальную нагрузку пошла бы. Рентабельность превысила 12 %, а на экспорте услуг за семь месяцев заработали 1 миллион 300 тысяч долларов.  

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Сейчас в активе МАПИДа – 35 объектов, детские садики в России и гостиницы в Евросоюзе. Есть предварительный заказ на 10 домов в Калуге, ведутся переговоры по строительству белорусского квартала в Нижнем Новгороде.  

Но все же самая высокая планка – строительство космодрома «Восточный» в Амурской области.  

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Средняя зарплата – 1500 рублей, общежития, соцгарантии. Какие возможности предоставляет МАПИД своим сотрудникам?

Александр Лукашенко:  
Это хороший объект, им очень нужен. Он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. Поэтому в России, к сожалению для них, может быть, к счастью для нас – это наша перспектива. Там надо строить. У них нет строителей.

Николай Милошевский:  
Тем более, товарищ Президент, мы создали не только панели. У нас есть и монолитное управление, и «мелкоштучки» можем. То есть любой вид работ. Мы даже в Новополоцке построили ледовую коробку.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Милошевский, Евгений Пустовой

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В структуру МАПИД входит 17 самостоятельных строительных управлений, а это более 6 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  
 
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