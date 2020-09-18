В Гомеле задержали хореографа, которая каждый вечер выходила на пикеты

Ежедневно после шести часов вечера гомельчанка Анастасия Ембулаева приходила к цирку, где сидела с поднятой вверх «викторией».

«Около 18:30 в Гомеле задержали девушку Анастасию Ембулаеву, хогеографа на цирке. Пытался отбить. Но мы были вдвоем против двух патрульных. Сержанта пытался уговорить. Ни в какую. Я шел как прохожий», — написал читатель TUT.by .

Ранее Анастасия объясняла свои пикеты тем, что она «против лжи, насилия и того ужаса, который сейчас творится».