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В Гомеле задержали хореографа, которая каждый вечер выходила на пикеты

18.09.2020 20:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ежедневно после шести часов вечера гомельчанка Анастасия Ембулаева приходила к цирку, где сидела с поднятой вверх «викторией».

«Около 18:30 в Гомеле задержали девушку Анастасию Ембулаеву, хогеографа на цирке. Пытался отбить. Но мы были вдвоем против двух патрульных. Сержанта пытался уговорить. Ни в какую. Я шел как прохожий», — написал читатель TUT.by.

Ранее Анастасия объясняла свои пикеты тем, что она «против лжи, насилия и того ужаса, который сейчас творится».

 
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Ежедневно после шести часов вечера гомельчанка Анастасия Ембулаева приходила к цирку, где сидела с поднятой вверх «викторией».
 
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