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В Гомеле задержали хореографа, которая каждый вечер выходила на пикеты
Источник материала: Навiны
Ежедневно после шести часов вечера гомельчанка Анастасия Ембулаева приходила к цирку, где сидела с поднятой вверх «викторией».
«Около 18:30 в Гомеле задержали девушку Анастасию Ембулаеву, хогеографа на цирке. Пытался отбить. Но мы были вдвоем против двух патрульных. Сержанта пытался уговорить. Ни в какую. Я шел как прохожий», — написал читатель
Ранее Анастасия объясняла свои пикеты тем, что она «против лжи, насилия и того ужаса, который сейчас творится».
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Ежедневно после шести часов вечера гомельчанка Анастасия Ембулаева приходила к цирку, где сидела с поднятой вверх «викторией».
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