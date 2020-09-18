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Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?

18.09.2020 21:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Модернизация – это новые серии домов. Современные фасады и высокие потолки, свободная планировка и развитие индивидуального строительства. Типовой коттедж показывают Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?

Александр Лукашенко 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли.  

Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:  
Мы можем таких проектов делать любой квадратуры.  

Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?

Только в 2020 году хотят построить более 1,5 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Особенно коттеджи востребованы в центральном и западных регионах Беларуси. Теперь панельное строительство больше не синоним серого и некомфортного жилья.  

Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?

Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Милошевский, Евгений Пустовой, Владимир Кухарев

 
 
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Новости Беларуси. Модернизация – это новые серии домов. Современные фасады и высокие потолки, свободная планировка и развитие индивидуального строительства....
 
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