|
Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Модернизация – это новые серии домов. Современные фасады и высокие потолки, свободная планировка и развитие индивидуального строительства. Типовой коттедж показывают Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко 18 сентября посетил МАПИД и рассмотрел самые острые вопросы строительной отрасли.
Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Только в 2020 году хотят построить более 1,5 миллионов квадратных метров индивидуального жилья. Особенно коттеджи востребованы в центральном и западных регионах Беларуси. Теперь панельное строительство больше не синоним серого и некомфортного жилья.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Высокие потолки, свободная планировка, индивидуальный стиль. Как выглядят типовые коттеджи от МАПИД?
Новости Беларуси. Модернизация – это новые серии домов. Современные фасады и высокие потолки, свободная планировка и развитие индивидуального строительства....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)