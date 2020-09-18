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Видеофакт: как под Гродно спасли лося из резервуара с водой

18.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 18 сентября в 7.50 утра очевидец сообщил в службу 101 о том, что на территории строительного карьера в деревне Брузги Гродненского района находится лось и ему необходима помощь.

Прибывшие к месту вызова бойцы МЧС обнаружили животное в резервуаре для промывки песка размерами 10 на 50 метров и глубиной 4 метра. Самостоятельно лось выбраться не мог. Из подручных материалов, предоставленных работниками «Гродножилстроя», спасатели соорудили трап и опустили в воду, чтобы животное смогло по нему подняться. Набросив на лося петлю из спасательной веревки, работники МЧС помогли сохатому выбраться, пишет Вечерний Гродно.
 
Теги: Гродно
 
 
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В пятницу, 18 сентября в 7.50 утра очевидец сообщил в службу 101 о том, что на территории строительного карьера в деревне Брузги Гродненского района находится лось и ему...
 
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