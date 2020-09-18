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Авиасообщение с Россией возобновится 21 сентября
Источник материала: Onliner
Россия возобновит воздушное сообщение с Беларусью 21 сентября. Об этом
Помимо Беларуси, в этот день Россия возобновит полеты в Казахстан и Киргизию, а с 27 сентября — авиасообщение с Южной Кореей.
«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — отмечено в сообщении оперштаба.
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Россия возобновит воздушное сообщение с Беларусью 21 сентября. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оперштаб. Читать далее…
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