Авиасообщение с Россией возобновится 21 сентября

Источник материала: Onliner

Россия возобновит воздушное сообщение с Беларусью 21 сентября. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на оперштаб.

Помимо Беларуси, в этот день Россия возобновит полеты в Казахстан и Киргизию, а с 27 сентября — авиасообщение с Южной Кореей.

«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — отмечено в сообщении оперштаба.