Латвия приняла на лечение белорусов, пострадавших от рук силовиков

Латвия приняла на лечение шесть белорусов, которые были тяжело травмированы на протестах против Лукашенко или после задержания.

По данным Latvijas Televīzija , пострадавших перевезли через границу с помощью общественной организации, название которой не разглашают.

Виктор и Иван (имена изменены), с которыми общались журналисты рассказали, что это путешествие в Ригу — их первая поездка в Европу. Известно, что у одного из мужчин — тяжелое ранение осколками светошумовой гранаты, в Латвии его будут оперировать уже второй раз. Он был ранен, когда с колонной шел по улице — правоохранители без предупреждения начали бросать в них гранаты.

По словам второго пострадавшего, он не участвовал в протестах, а в эпицентре событий оказался случайно — силовики схватили его посреди улицы, избили и забрали в СИЗО. После побоев у него контузия, переломы костей лица и ноги, разрыв барабанной перепонки.

Правительство Латвии выделило всего 50 тысяч евро для лечения белорусов, пострадавших от насилия и пыток в результате участия в акциях протеста.