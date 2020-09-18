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Максиму Знаку предъявлено обвинение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как стало известно вечером 18 сентября, юристу и по совместительству члену президиума так называемого Координационного совета Максиму Знаку предъявлено обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следователи обвиняют его в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет.
Как сообщили в Следственном комитете, сейчас Максим Знак содержится под стражей. Расследование продолжается.
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Новости Беларуси. Как стало известно вечером 18 сентября, юристу и по совместительству члену президиума так называемого Координационного совета Максиму Знаку...
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