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Самолет летит в Россию
Источник материала: Партизан
Россия возобновит авиасообщение с Беларусью, Южной Кореей и Казахстаном,
Россия с 21 сентября восстанавливает авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении.
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Россия возобновит авиасообщение с Беларусью, Южной Кореей и Казахстаном, пишет РБК
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