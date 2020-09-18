Самолет летит в Россию

Россия с 21 сентября восстанавливает авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.





«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении.







