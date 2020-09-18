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Самолет летит в Россию

18.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия возобновит авиасообщение с Беларусью, Южной Кореей и Казахстаном, пишет РБК

Россия с 21 сентября восстанавливает авиасообщение с Беларусью, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении.
 
 
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Россия возобновит авиасообщение с Беларусью, Южной Кореей и Казахстаном, пишет РБК
 
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