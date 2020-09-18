В белорусском вузе открыли зал олимпийских чемпионов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зал олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике открыли в Белорусском национальном техническом вузе, передает «МИР 24».

На стенах теперь висят портреты именитых спортсменов. Например, легендарный советский тяжелоатлет Александр Курлович, которого называли белорусским Геркулесом. Есть и выпускники университета. Например, чемпион Пекина – Андрей Арямнов. В этом зале смогут тренироваться и студенты, и ученики школы олимпийского резерва, а также основной состав сборной Беларуси. Оборудовать помещение помогала Федерация тяжелой атлетики.

«Приятно, что тяжелая атлетика в Беларуси пока наверху. Но нужна подпитка новыми силами, дети должны вливаться, заниматься. Не каждый становится чемпионом, но здоровье в этой железной игре обретает каждый», – заявил белорусский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Леонид Тараненко.

«Это как второй эшелон сборной команды. Ведь они смогут в городе, сейчас они в основном базируются в Стайках. Этот зал позволит им тренироваться здесь, в городе. Здесь созданы все условия. Это все будет способствовать развитию тяжелой атлетики», – отметил декан спортивно-технического факультета Белорусского национального технического университета Иван Бельский.

Среди выпускников Белорусского технического национального университета много мастеров спорта, чемпионов Европы и мира, а также победителей Олимпийских игр. В этом году белорусский вуз отмечает столетие.