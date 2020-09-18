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«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более сотни байкеров из Беларуси и России прибыли в Брест. Международный мотопробег к 75-летию Победы стартовал в мае по всем городам-героям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позади у российских байкеров больше 13 тысяч километров пути и остановки в каждом символичном для общей Победы месте. Екатеринбург, Мурманск, Москва – всего 11 городов.
В Беларуси мотоциклисты прибыли к героической Цитадели – почтить минутой молчания и возложить цветы к Вечному огню в память о подвиге сражавшихся за мирное будущее.
Евгений Бейзак, участник мотопробега (Беларусь):
Эдуард Сметанин, участник мотопробега (Россия):
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«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны
Новости Беларуси. Более сотни байкеров из Беларуси и России прибыли в Брест. Международный мотопробег к 75-летию Победы стартовал в мае по всем городам-героям,...
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