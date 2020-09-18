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«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны

18.09.2020 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более сотни байкеров из Беларуси и России прибыли в Брест. Международный мотопробег к 75-летию Победы стартовал в мае по всем городам-героям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны

Позади у российских байкеров больше 13 тысяч километров пути и остановки в каждом символичном для общей Победы месте. Екатеринбург, Мурманск, Москва – всего 11 городов.

«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны

В Беларуси мотоциклисты прибыли к героической Цитадели – почтить минутой молчания и возложить цветы к Вечному огню в память о подвиге сражавшихся за мирное будущее.

«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны

Евгений Бейзак, участник мотопробега (Беларусь):
Учитывая величие этой Победы и героическую память, представителями Harley-Davidson СНГ было принято решение в этом году провести пробег по городам-героям, чтобы в очередной раз подчеркнуть и донести до нашего поколения, до будущего поколения то, что подвиг героев – он жив. И очень важно, чтобы мы помнили, поскольку пока мы помним, они живы.

«Подвиг героев – он жив». Более сотни байкеров из Беларуси и России приехали в Брест, чтобы почтить память павших в годы войны

Эдуард Сметанин, участник мотопробега (Россия):
В Москве планируется закладка памятника воинам-мотоциклистам. Поэтому мы из каждого города-героя собираем землю, которая ляжет в основание этого памятника. Посетили мы все города-герои.

Люди в материале: Евгений Бейзак, Эдуард Сметанин

 
Теги: Брест
 
 
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