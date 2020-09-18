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Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Современные подходы в обучении. Новая мастерская с «умным» телевизором появилась в Вилейском колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас шесть групп учащихся по специальности «автослесарь» интерактивно изучают начинку автотранспорта и, в частности, трактора. С помощью телевизора можно подключаться к интернету, смотреть обучающие ролики или получать консультации.
Егор Лехнович, учащийся Вилейского государственного колледжа:
Анастасия Станкевич, заместитель директора Вилейского государственного колледжа:
И на данных приобретениях мы, конечно же, останавливаться не будем. В дальнейшем планируем оборудовать такие же современные лаборатории по другим специальностям.
Здесь активно совмещают теорию с практикой. Для эффективных занятий в 2020 году закупили сразу три трактора и три автомобиля МАЗ.
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Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия
Новости Беларуси. Современные подходы в обучении. Новая мастерская с «умным» телевизором появилась в Вилейском колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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