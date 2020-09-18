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Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

18.09.2020 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Современные подходы в обучении. Новая мастерская с «умным» телевизором появилась в Вилейском колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

Сейчас шесть групп учащихся по специальности «автослесарь» интерактивно изучают начинку автотранспорта и, в частности, трактора. С помощью телевизора можно подключаться к интернету, смотреть обучающие ролики или получать консультации.

Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

Егор Лехнович, учащийся Вилейского государственного колледжа:
С помощью интернета урок идет интереснее, лучше запоминается, чем просто читать учебник.

Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

Анастасия Станкевич, заместитель директора Вилейского государственного колледжа:
Для более эффективного использования учебного материала по теме аппаратура и приспособления, именно которые обеспечивают использование экранно-звуковых пособий, являются более эффективными для изучения учебного материала.

Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

И на данных приобретениях мы, конечно же, останавливаться не будем. В дальнейшем планируем оборудовать такие же современные лаборатории по другим специальностям.

Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

Здесь активно совмещают теорию с практикой. Для эффективных занятий в 2020 году закупили сразу три трактора и три автомобиля МАЗ.

Люди в материале: Егор Лехнович, Анастасия Станкевич

 
 
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Новости Беларуси. Современные подходы в обучении. Новая мастерская с «умным» телевизором появилась в Вилейском колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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