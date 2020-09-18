|
«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA
Источник материала: СТВ
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Именно на его Telegram-канале разжигается ненависть белорусов друг к другу, публикуются личные данные несогласных, а в период протестов там выкладывались инструкции изготовления коктейлей Молотова, построения баррикад и сцепок.
Григорий Азаренок:
Степан Путило, основатель канала NEXTA:
Юрий Дудь, российский блогер:
Степан Путило:
Григорий Азаренок:
Юрий Дудь:
– Достаточно для вполне хорошей жизни. Мы флагманы рынка.
Юрий Дудь:
– Приблизительно столько.
Степан Путило:
Нам нужно расширяться, поэтому сейчас рекламы чуть будет больше. На донатах мы в августе собрали – один пост только опубликовали с просьбой как-то посодействовать нашему каналу – более 40 тысяч, 47 тысяч долларов, по-моему.
Григорий Азаренок:
Степан Путило:
Григорий Азаренок:
Или, например, в Москве параллельно с нашим появится украинский дом. Во сколько глоток западные неполживцы будут визжать о вмешательстве?
Впрочем, об этом молодом человеке все и так уже все знают. Он объявлен в международный розыск. Ему осталось выбрать апартаменты...
Раскрутившись на белорусских протестах, этот канал постепенно внедряется в российскую повестку. То патриарха Кирилла оскорбит, то о Навальном выскажется.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:Откровения предателя. В таком жанре 18 сентября вышел очередной выпуск программы российского блогера Юрия Дудя. Ее героем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)