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«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

18.09.2020 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Откровения предателя. В таком жанре 18 сентября вышел очередной выпуск программы российского блогера Юрия Дудя.

Ее героем стал эмигрант и провокатор массовых мероприятий Степан Путило, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

Именно на его Telegram-канале разжигается ненависть белорусов друг к другу, публикуются личные данные несогласных, а в период протестов там выкладывались инструкции изготовления коктейлей Молотова, построения баррикад и сцепок.

Григорий Азаренок внимательно посмотрел выпуск.

Григорий Азаренок:
Исповедь провокатора. Сегодня общественность осчастливили появлением интервью основателя канала NEXTA Степана Путило российскому YouTube-блогеру Юрию Дудю.

«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

Степан Путило, основатель канала NEXTA:
Есть поддержка польского правительства, есть какие-то фонды, организации.

«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

Юрий Дудь, российский блогер:
Это польские деньги?

Степан Путило:
В большинстве, я думаю, да.

Григорий Азаренок:
И какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всем говорят. О своих же личных доходах экс-белорус предпочел умолчать. Но друзья сдали.

«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

Юрий Дудь:
Порядок зарплат у ребят, которые у вас работают?

Достаточно для вполне хорошей жизни. Мы флагманы рынка.

Юрий Дудь:
Это больше 1500 евро?

Приблизительно столько.

Степан Путило:
После выборов вышло в Минске в лучшем случае 7-10 тысяч.

Нам нужно расширяться, поэтому сейчас рекламы чуть будет больше. На донатах мы в августе собрали – один пост только опубликовали с просьбой как-то посодействовать нашему каналу – более 40 тысяч, 47 тысяч долларов, по-моему.

«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

Григорий Азаренок:
Если вам скажут, что на гостелевидении работают пропагандисты, вспомните эти кадры.

«Какая после этого теория заговора? Сами открыто обо всём говорят». Мнение Григория Азарёнка об интервью создателя канала NEXTA

Степан Путило:
Это медиа, это информационная атака, если хочешь это назвать. Это информационная пропаганда, бывает и в хорошем смысле. Мы пропагандируем вещи, которые считаем правильными. И мы делаем это всеми доступными методами.

Григорий Азаренок:
А теперь давайте на минутку представим: мы в Минске создаем польский дом, запускаем туда польского журналиста, платим ему годовой бюджет крупного предприятия на распространение пропаганды на территории Польши.

Или, например, в Москве параллельно с нашим появится украинский дом. Во сколько глоток западные неполживцы будут визжать о вмешательстве?

Впрочем, об этом молодом человеке все и так уже все знают. Он объявлен в международный розыск. Ему осталось выбрать апартаменты...

Раскрутившись на белорусских протестах, этот канал постепенно внедряется в российскую повестку. То патриарха Кирилла оскорбит, то о Навальном выскажется.

Люди в материале: Григорий Азарёнок, Степан Путило, Юрий Дудь

 
Теги: Минск
 
 
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Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:Откровения предателя. В таком жанре 18 сентября вышел очередной выпуск программы российского блогера Юрия Дудя. Ее героем...
 
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