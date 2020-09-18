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В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

19.09.2020 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Этим вечером в минском пространстве «Песочница» с концертом выступила группа Nizkiz. Людей пришло много — вся площадка оказалась заполнена слушателями. Музыканты отыграли основные хиты, знакомые публике.

Могилевской группе уже двенадцать лет: ее основали в 2008 году вокалист Александр Ильин, гитарист Леонид Нестерук, басист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz








В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz






В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz

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Этим вечером в минском пространстве «Песочница» с концертом выступила группа Nizkiz. Людей пришло много — вся площадка оказалась заполнена слушателями. Музыканты...
 
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