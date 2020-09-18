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В «Песочнице» отгремел концерт Nizkiz
Источник материала: Onliner
Этим вечером в минском пространстве «Песочница» с концертом выступила группа Nizkiz. Людей пришло много — вся площадка оказалась заполнена слушателями. Музыканты отыграли основные хиты, знакомые публике.
Могилевской группе уже двенадцать лет: ее основали в 2008 году вокалист Александр Ильин, гитарист Леонид Нестерук, басист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин.
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конденсаторный, петличный, направленность круговая, 65-18000 Гц, разъем 3.5 мм
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Этим вечером в минском пространстве «Песочница» с концертом выступила группа Nizkiz. Людей пришло много — вся площадка оказалась заполнена слушателями. Музыканты...
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