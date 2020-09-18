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Amnesty International признала узниками совести членов КС и их соратников

19.09.2020 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести. Власти Беларуси должны немедленно освободить их. Об этом говорится в заявлении Amnesty International.

Amnesty International признала узниками совести членов КС и их соратников

Международная правозащитная организация заявляет, что власти обязаны гарантировать возможность безопасного возвращения всем гражданам Беларуси, которые были вынуждены покинуть страну. Они призывают провести тщательное и прозрачное расследование по всем сообщениям о нарушениях прав человека, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и других органов власти Беларуси, и привлечь виновных к ответственности.

«Организованная властями и набирающая обороты кампания гонений, притеснений, принудительных высылок из страны и судебного преследования членов Координационного совета и их сторонников и соратников вызывает глубокую обеспокоенность и должна быть немедленно прекращена. Происходящее представляет собой грубейшее и широкомасштабное нарушение прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, на личную свободу, на справедливое судебное разбирательство, на свободу передвижения, а также прочих фундаментальных прав человека», — указано в сообщении.

Правозащитники напоминают, что шесть из семи членов президиума Координационного совета были либо арестованы, либо выдавлены из страны.

 
 
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Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести. Власти Беларуси должны немедленно освободить их. Об этом говорится в...
 
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