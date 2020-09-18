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Amnesty International признала узниками совести членов КС и их соратников
Источник материала: Навiны
Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести. Власти Беларуси должны немедленно освободить их. Об этом говорится в заявлении Amnesty International.
Международная правозащитная организация
«Организованная властями и набирающая обороты кампания гонений, притеснений, принудительных высылок из страны и судебного преследования членов Координационного совета и их сторонников и соратников вызывает глубокую обеспокоенность и должна быть немедленно прекращена. Происходящее представляет собой грубейшее и широкомасштабное нарушение прав на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний, на личную свободу, на справедливое судебное разбирательство, на свободу передвижения, а также прочих фундаментальных прав человека», — указано в сообщении.
Правозащитники напоминают, что шесть из семи членов президиума Координационного совета были либо арестованы, либо выдавлены из страны.
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Все задержанные члены Координационного совета и их соратники являются узниками совести. Власти Беларуси должны немедленно освободить их. Об этом говорится в...
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