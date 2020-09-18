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Главред «Советской Белоруссии» пожаловался на травлю журналистов госизданий

19.09.2020 06:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Травля журналистов государственных изданий перешла из интернета в реальную жизнь. Об этом заявил директор — главный редактор издательского дома «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

Дмитрий Жук рассказал, что корреспонденты его издания уже давно находятся в различных списках «пособников власти», там раскрываются их личные данные и места проживания. А совсем недавно во дворе спального района неизвестные подожгли машину Романа Рудя.

Пропагандист Russia Today Константин Придыбайло в свою очередь отметил, что когда сотрудники российского телеканала приехали в Минск и начали «освещать» протесты, то тоже подверглись давлению и травле.

«Вы подтвердили то, что я и сказал: вы мешаете им врать, — ответил Дмитрий Жук. — Нашим телезрителям и слушателям надо понимать, что есть заказчики и исполнители. Этот заказчик, с одной стороны, нанимает девочек в белых платьях и с цветами, а с другой стороны — урок, которые идут с ножами. Вот и все».

 
Теги: Минск
 
 
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Травля журналистов государственных изданий перешла из интернета в реальную жизнь. Об этом заявил директор — главный редактор издательского дома «СБ. Беларусь...
 
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