Источник материала: Sputnik Беларусь

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода "Северный поток-2", который доставит российский газ в Европу через Балтийское море, будет до конца реализован.

"Проект в высокой степени готовности, и, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", - сказал Новак.

А под вопросом судьба "потока" оказалась из-за якобы отравления Алексея Навального.

Ряд европейских стран решил воспользоваться ситуацией и вновь попытаться сорвать строительство проекта, на чем давно из собственных интересов настаивают США, а Европарламент даже принял резолюцию, которая призывает заморозить проект.

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