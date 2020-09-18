ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Получится ли у России и Европы достроить "Северный поток-2"?

19.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода "Северный поток-2", который доставит российский газ в Европу через Балтийское море, будет до конца реализован.

© Sputnik / Илья Питалев
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией

"Проект в высокой степени готовности, и, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", - сказал Новак.

А под вопросом судьба "потока" оказалась из-за якобы отравления Алексея Навального.

Ряд европейских стран решил воспользоваться ситуацией и вновь попытаться сорвать строительство проекта, на чем давно из собственных интересов настаивают США, а Европарламент даже принял резолюцию, которая призывает заморозить проект.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минэнерго России уверен, что "Северный поток-2" будет достроен вопреки давлению. Из-за чего опять начинается скандал вокруг проекта, смотрите на видео.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главред «Советской Белоруссии» пожаловался на травлю журналистов госизданий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика