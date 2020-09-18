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Получится ли у России и Европы достроить "Северный поток-2"?
19.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Министр энергетики России Александр Новак уверен, что проект газопровода "Северный поток-2", который доставит российский газ в Европу через Балтийское море, будет до конца реализован.
© Sputnik / Илья Питалев
"Проект в высокой степени готовности, и, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед, и можно будет оперативно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", - сказал Новак.
А под вопросом судьба "потока" оказалась из-за якобы отравления Алексея Навального.
Ряд европейских стран решил воспользоваться ситуацией и вновь попытаться сорвать строительство проекта, на чем давно из собственных интересов настаивают США, а Европарламент даже принял резолюцию, которая призывает заморозить проект.
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Глава Минэнерго России уверен, что "Северный поток-2" будет достроен вопреки давлению. Из-за чего опять начинается скандал вокруг проекта, смотрите на видео.
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