Редкий гриб фиолетового цвета нашли в Беловежской пуще

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Редкий гриб фиолетового цвета заметили в национальном парке "Беловежская пуща", сообщили в пятницу в научном отделе Нацпарка.

Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus) относят к группе агариковых грибов, семейства паутинниковых и считают близким родственником шампиньонов.

Назвали его так из-за волокон, которые окутывают шляпку и ножку гриба и образуют своеобразное одеяло. Оно, кстати, защищает от повреждений и создает хорошие условия для созревания пор. А когда плодовое тело вырастает, полезная "накидка" исчезает.

По внешнему виду гриба кажется, будто кто-то пролил на него чернила. Шляпка и ножка – в чешуйках. Шляпка шаровидная и выпуклая, край загнут внутрь: с ростом она может стать до 15 см в диаметре. В среднем высота ножки гриба 12–16 см, внизу – утолщение. А еще, если разломить мякоть гриба, можно увидеть и внутренний окрас: он тоже фиолетовый.

Интересный гриб растет в северной умеренной зоне, встречается редко – одиночно или маленькими группами. Собирать его не рекомендуют. Возможно, растение будет занесено в Красную книгу.

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