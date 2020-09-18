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Редкий гриб фиолетового цвета нашли в Беловежской пуще
19.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен – Sputnik. Редкий гриб фиолетового цвета заметили в национальном парке "Беловежская пуща", сообщили в пятницу в научном отделе Нацпарка.
Паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus) относят к группе агариковых грибов, семейства паутинниковых и считают близким родственником шампиньонов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Назвали его так из-за волокон, которые окутывают шляпку и ножку гриба и образуют своеобразное одеяло. Оно, кстати, защищает от повреждений и создает хорошие условия для созревания пор. А когда плодовое тело вырастает, полезная "накидка" исчезает.
По внешнему виду гриба кажется, будто кто-то пролил на него чернила. Шляпка и ножка – в чешуйках. Шляпка шаровидная и выпуклая, край загнут внутрь: с ростом она может стать до 15 см в диаметре. В среднем высота ножки гриба 12–16 см, внизу – утолщение. А еще, если разломить мякоть гриба, можно увидеть и внутренний окрас: он тоже фиолетовый.
Интересный гриб растет в северной умеренной зоне, встречается редко – одиночно или маленькими группами. Собирать его не рекомендуют. Возможно, растение будет занесено в Красную книгу.
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Паутинник, как его называют, относится к условно съедобным, но собирать такой гриб не рекомендуют.
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