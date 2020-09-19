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Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме

19.09.2020 06:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Виктория Азаренко продвигается по сетке турнира категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме

В матче третьего раунда Виктория встречалась с Дарьей Касаткиной. Стартовый сет спортсменки довели до тай-брейка, во втором розыгрыше которого россиянка не добежала за мячом и подвернула ногу. Азаренко помогла сопернице покинуть корт, по ходу выразив Касаткиной свою поддержку.

Азаренко прошла в четвертьфинал турнира в Риме

После медицинского перерыва тренерский штаб россиянки принял решение сняться с матча. Таким образом, Виктория проследовала в четвертьфинал, где 19 сентября сыграет с Гарбинье Мугурусой, которая в 1/8 оказалась сильнее Йоханны Конты.

Люди в материале: Виктория Азаренко, Дарья Касаткина, Гарбинье Мугуруса, Йоханна Конта

 
 
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Новости Беларуси. На очереди – четвертьфинал. Виктория Азаренко продвигается по сетке турнира категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
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