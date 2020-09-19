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«Чувство вины мне пытались навязать». Белоруска рассказывает, как её травили за высказанное на площади мнение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчанка Елена Вербицкая мечтает о спокойной прогулке по любимому городу. Она устала от протестующих молодых людей, призывающих не известно к чему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После того, как Елена сделала замечание одной из таких групп, а это видео попало в интернет, на нее обрушился шквал негатива.
Елена Вербицкая, как и многие жители Минска, уже устала от митингов. Поэтому, увидев очередную акцию протеста, не смогла пройти мимо.
Елена Вербицкая:
Мне просто стало реально стыдно, потому что такое поведение вообще не достойно ни молодой девушки, ни тем более взрослой, сознательной и разумной женщины.
После того, как видео разлетелось по сети, на Елену обрушился шквал негатива от протестующих.
Елена Вербицкая:
Но что больше всего поразило Елену, так это категоричное непризнание оппозицией противоположной точки зрения.
Елена Вербицкая:
Чувство вины мне пытались навязать: «Как это ты стоишь в стороне, когда кого-то избивают?», «Как ты говоришь о своем праве на сон, когда люди выражают свою гражданскую позицию?» То есть подавляется твое право на что-либо. «Мы же вот это делаем. Как это ты не с нами?»
К счастью, такие же неравнодушные граждане, как наша героиня, поспешили поддержать Елену.
Елена Вербицкая:
Конечно, хотелось бы, чтобы это все успокоилось, потому что это ненормально – жить в таком ритме, в таком стрессе, в таком адреналине. Абсолютно ненормально.
Ведь человек, если хочет перемен, перемены он должен начать в своей жизни, в своей жизни навести порядок, в своей душе навести определенную гармонию. Если человек чувствует внутренний дискомфорт, ему не поможет никакой президент. Если человек свои личные неудачи перекладывает на президента, на власть, на режим, ничего не поменяется, если он не начнет работать над собой, не начнет развиваться, не начнет читать умные книги вместо Telegram-каналов, не начнет заниматься своими детьми вместо того, чтобы таскать их на митинги.
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«Чувство вины мне пытались навязать». Белоруска рассказывает, как её травили за высказанное на площади мнение
Новости Беларуси. Минчанка Елена Вербицкая мечтает о спокойной прогулке по любимому городу. Она устала от протестующих молодых людей, призывающих не известно к...
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