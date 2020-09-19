ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

19.09.2020 06:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

18 сентября победителей определяли в шести весовых категориях: и у девушек, и у мужчин состоялось по три старта.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

Выделить можно мужской турнир до 89 килограммов, где число заявок достигло 12. Этот показатель стал самым большим за соревновательный день. Но вот сами состязания в данной категории напряженными не получились: без какой-либо интриги лучшим стал Сергей Гаранин, которому в рывке покорились 165 килограммов, а в толчке – 195.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

Сергей Гаранин, победитель ЧБ по тяжелой атлетике:
Все прошло достаточно удачно, можно сказать так. Большое спасибо моим тренерам: Шершукову Виктору и Гаранину Игорю. Благодаря им все сложилось как надо.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

Вся команда, сборная именно очень сильная достаточно, все пацаны очень крепкие. Мы готовы выступать на любой арене.

Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо

Финальный день соревнований пройдет 19 сентября. Завершать турнирную программу будут супертяжи.

Люди в материале: Сергей Гаранин, Виктор Шершуков, Игорь Гаранин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 18 сентября победителей определяли в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика