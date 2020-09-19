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Сергей Гаранин: большое спасибо моим тренерам, благодаря им всё сложилось как надо
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Выделить можно мужской турнир до 89 килограммов, где число заявок достигло 12. Этот показатель стал самым большим за соревновательный день. Но вот сами состязания в данной категории напряженными не получились: без какой-либо интриги лучшим стал Сергей Гаранин, которому в рывке покорились 165 килограммов, а в толчке – 195.
Сергей Гаранин, победитель ЧБ по тяжелой атлетике:
Вся команда, сборная именно очень сильная достаточно, все пацаны очень крепкие. Мы готовы выступать на любой арене.
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Новости Беларуси. В Стайках тяжелоатлеты продолжают выявлять лучшего на чемпионате страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 18 сентября победителей определяли в...
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