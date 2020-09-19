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Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Под сводами минского Дворца спорта продолжается чемпионат страны по самбо.
Соревновательный день начался с торжественного открытия турнира, которое плавно перетекло в схватки. Спортсмены были разделены на 9 весовых категорий: самая легкая – до 52 килограммов, а самая тяжелая – свыше 100.
Для наших самбистов данный чемпионат особенно значим: это первый серьезный старт после долгой паузы, который способен помочь в подготовке к грядущему континентальному форуму.
Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Светлана Тимошенко, участница турнира:
19 сентября в программе соревнований схватки среди девушек, а также турнир по боевому самбо. Начало запланировано на 11 часов.
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Новости Беларуси. Под сводами минского Дворца спорта продолжается чемпионат страны по самбо. 18 сентября в деле были только мужчины, сообщили в программе...
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