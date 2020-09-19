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Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»

19.09.2020 06:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под сводами минского Дворца спорта продолжается чемпионат страны по самбо.

18 сентября в деле были только мужчины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревновательный день начался с торжественного открытия турнира, которое плавно перетекло в схватки. Спортсмены были разделены на 9 весовых категорий: самая легкая – до 52 килограммов, а самая тяжелая – свыше 100.

Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»

В программе все и сразу – предварительные схватки, а также полуфинальные и финальные – компактно уместились в один день.

Для наших самбистов данный чемпионат особенно значим: это первый серьезный старт после долгой паузы, который способен помочь в подготовке к грядущему континентальному форуму.

Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»

Александр Кобрусев, председатель Белорусской федерации самбо:
Около 16 лет отдельного чемпионата Республики Беларусь по самбо не проводилось. Он проводился раньше самостоятельно, потом его совместили с Международным турниром на призы Президента. И, конечно, нам этого праздника не хватало, не хватало нашим спортсменам. И уже с этого года, благодаря помощи Министерства спорта и туризма, мы проводим самостоятельный чемпионат Республики Беларусь по спортивному самбо среди мужчин и женщин. И оба по боевому разделу самбо.

Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»

Светлана Тимошенко, участница турнира:
У нас всегда проведение чемпионатов республики проходит на высоком уровне. И после пандемии, после длительного перерыва это большой плюс для всех спортсменов – посмотреть на себя, в какой ты форме. Потому что долго не было стартов, ребята подрасслабились, честно скажу. Здесь это как стимуляция – немножко привести себя в тонус.

Александр Кобрусев о чемпионате Беларуси по самбо: «Конечно, нам этого праздника не хватало»

19 сентября в программе соревнований схватки среди девушек, а также турнир по боевому самбо. Начало запланировано на 11 часов.

Люди в материале: Александр Кобрусев, Светлана Тимошенко

 
 
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Новости Беларуси. Под сводами минского Дворца спорта продолжается чемпионат страны по самбо. 18 сентября в деле были только мужчины, сообщили в программе...
 
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