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Что означало самосожжение в Смолевичах? Мнение политолога
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одна попытка раскачать ситуацию и найти ту самую сакральную жертву. Расчетливо и цинично. Жители Смолевич стали свидетелями очередной провокации, которая в итоге закончилась увечьями человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 сентября примерно в полдень у местного РУВД мужчина облил себя бензином, а затем поджег. На помощь самосожженцу поспешил сотрудник райотдела, который из огнетушителя погасил пламя. Сейчас пострадавший находится в реанимации с обширными ожогами тела.
Обращает на себя внимание и тот факт, что его соучастница хладнокровно снимала происходящее на телефон, а потом выложила в интернет.
В Смолевичах 36-летний гражданин поджигает себя перед зданием милиции и оказывается в реанимации с тяжелейшими ожогами.
События не связаны с политикой. Это считает МВД. А оппозиция – нет. Проходившая рядом женщина цинично снимает происходящее на телефон.
Дмитрий Куликов, политолог и публицист (Россия):
А ведь прецедент уже был. 10 лет назад «Арабская весна» началась с такого же самосожжения в Тунисе.
Последующее за этим кровавое побоище разрушило мирную жизнь и экономику нескольких стран. Ливия до сих остается территорией хаоса. В Сирии до сих пор идет война.
Дмитрий Куликов:
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Новости Беларуси. Еще одна попытка раскачать ситуацию и найти ту самую сакральную жертву. Расчетливо и цинично. Жители Смолевич стали свидетелями очередной...
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