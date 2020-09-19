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В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

19.09.2020 06:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несколько тысяч человек приняли участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Республики Беларусь в Гомеле. 60-метровый флагшток на центральной площади стал одним из самых обсуждаемых объектов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядит новая достопримечательность, расскажет Александр Добриян.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Гомельчане завершают рабочую неделю на мажорной ноте. Тысячи человек вышли на улицы города для того, чтобы еще раз заявить о своем единстве.

Скажите почему вы здесь?

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Елена Маловичко, жительница Гомеля:
Потому что я люблю свою страну. Я хочу, чтобы она была такая же красивая, такая же мирная. И чтобы мои дети и мои внуки жили в такой стране, в которой я сама родилась, выросла и живу.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Все дороги в Гомеле 18 сентября вели на центральную площадь. То, о чем так много писали и говорили, случилось. Флагшток высотой 60 метров – в центре внимания тысяч глаз.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Александр Добриян:
Флаг Республики Беларусь. С 1995 года официальный государственный символ страны. Полотно 6 на 12 метров. Флаг такого размера над Гомелем поднимут впервые в истории.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Стать участниками исторического события собрались жители со всех уголков Гомельской области.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Вот те мгновения, ради которых сотни людей проделали долгий путь.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Людмила Козырева, жительница Жлобина:
Это такая гордость, такая радость переполняет. Мне очень нравится.

Александр Добриян:
Для вас флаг – это что?

Людмила Козырева:
Это символ нашей свободы.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Алексей Кузнецов, житель Чечерска:
Конечно же, гордость за свою страну под этим флагом, за те достижения, которые мы все вместе достигли за последние годы. Я под этим флагом родился и я ему много чем обязан.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Гомельский флагшток – первое подобное сооружение в стране, на 100 % созданное белорусскими инженерами. От проекта до монтажа – все сделано в Гомеле. Для коллектива разработчиков проект стал делом чести.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Александр Абраменко, директор компании-разработчика:
Я считаю просто честью для себя и для своей семьи, для своей Родины, где я живу, что мы вот этот объект сделали именно здесь, в Гомеле. Где мы родились, где мы живем.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Флагшток дополнил композицию площади, заняв место у Доски почета Гомельской области. С особым настроением за поднятием государственного флага следили те, кто каждый день своими руками создает имидж нашей страны: лучшие промышленники, аграрии, ученые и руководители региона.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Дмитрий Черняков, директор Гомельского химического завода:
Гордость за то предприятие, на котором ты работаешь, гордость за тех людей, за тех тружеников, которые вносят действительно достойный вклад в развитие как области, города, так и страны в целом. Мы шли к этому успеху многие годы. Из года в год мы наращиваем объемы производства. Мы достигли определенных рекордов в объеме производства, превысили 900 тысяч тонн в производстве минеральных удобрений. Надеемся, что это не предел.

В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

На областную Доску почета в 2020 году занесены 45 предприятий, организаций и учреждений региона, а также Мозырский и Брагинский районы.

Люди в материале: Александр Добриян, Дмитрий Черняков, Александр Абраменко, Елена Маловичко, Людмила Козырева, Алексей Кузнецов

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Несколько тысяч человек приняли участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Республики Беларусь в Гомеле. 60-метровый...
 
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