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В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несколько тысяч человек приняли участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Республики Беларусь в Гомеле. 60-метровый флагшток на центральной площади стал одним из самых обсуждаемых объектов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Скажите почему вы здесь?
Елена Маловичко, жительница Гомеля:
Все дороги в Гомеле 18 сентября вели на центральную площадь. То, о чем так много писали и говорили, случилось. Флагшток высотой 60 метров – в центре внимания тысяч глаз.
Александр Добриян:
Стать участниками исторического события собрались жители со всех уголков Гомельской области.
Вот те мгновения, ради которых сотни людей проделали долгий путь.
Людмила Козырева, жительница Жлобина:
Александр Добриян:
Людмила Козырева:
Алексей Кузнецов, житель Чечерска:
Гомельский флагшток – первое подобное сооружение в стране, на 100 % созданное белорусскими инженерами. От проекта до монтажа – все сделано в Гомеле. Для коллектива разработчиков проект стал делом чести.
Александр Абраменко, директор компании-разработчика:
Флагшток дополнил композицию площади, заняв место у Доски почета Гомельской области. С особым настроением за поднятием государственного флага следили те, кто каждый день своими руками создает имидж нашей страны: лучшие промышленники, аграрии, ученые и руководители региона.
Дмитрий Черняков, директор Гомельского химического завода:
На областную Доску почета в 2020 году занесены 45 предприятий, организаций и учреждений региона, а также Мозырский и Брагинский районы.
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Новости Беларуси. Несколько тысяч человек приняли участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Республики Беларусь в Гомеле. 60-метровый...
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