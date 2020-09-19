Американцы защищают от хакерских атак сайт госканала ОНТ, хотя санкции США запрещают это делать

Источник материала: KYKY

Американцы защищают от хакерских атак сайт ОНТ, несмотря на запрещающие это делать санкции США.

Американская компания Cloudflare дает сервисы защиты от DDoS-атак сайту государственного телеканала ОНТ, выяснило «Еврорадио». Хотя действующие санкции США против Беларуси запрещают предоставление услуг любой компании, которая пусть даже косвенно контролируется людьми, подпадающими под санкции. «Черный список» США пока насчитывает 17 имен граждан Беларуси — и Александр Лукашенко среди них.

ОНТ — закрытое акционерное общество «Второй национальный канал». Формально председателя правления этого ЗАО утверждает собрание акционеров. Но это происходит только после того, как кандидатуру топ-менеджера предлагает Лукашенко.

Комментарий самой фирмы по этому поводу звучит так: «Cloudflare обязана соблюдать все юридические обязательства, в том числе правила, запрещающие вести дела с лицами, подпадающими под санкции. Мы считаем, что соблюдаем их.

Когда мы получаем утверждения о том, что пользователи наших услуг являются объектами санкций, то расследуем эти заявления. А также при необходимости привлекаем специализированных юристов для обеспечения постоянного соблюдения требований».

KYKY во всех подробностях рассказывал, как ранее на обходе тех же санкций Штатов против Беларуси поймали американскую компанию Sandvine. Она продала Беларуси «железо», которым после президентских выборов глушили интернет по всей стране. Sandvine до последнего отрицала, что сделкой с Беларусью как минимум поступила неэтично (как максимум — нарушила закон), — и тем не менее прекратила сотрудничество с беларускими властями. Однако те все еще могут пользоваться ее оборудованием.

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