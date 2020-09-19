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Американцы защищают от хакерских атак сайт госканала ОНТ, хотя санкции США запрещают это делать
Источник материала: KYKY>
Американцы защищают от хакерских атак сайт ОНТ, несмотря на запрещающие это делать санкции США.
Американская компания Cloudflare дает сервисы защиты от DDoS-атак сайту государственного телеканала ОНТ,
ОНТ — закрытое акционерное общество «Второй национальный канал». Формально председателя правления этого ЗАО утверждает собрание акционеров. Но это происходит только после того, как кандидатуру топ-менеджера предлагает Лукашенко.
Комментарий самой фирмы по этому поводу звучит так: «Cloudflare обязана соблюдать все юридические обязательства, в том числе правила, запрещающие вести дела с лицами, подпадающими под санкции. Мы считаем, что соблюдаем их.
Когда мы получаем утверждения о том, что пользователи наших услуг являются объектами санкций, то расследуем эти заявления. А также при необходимости привлекаем специализированных юристов для обеспечения постоянного соблюдения требований».
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Американцы защищают от хакерских атак сайт ОНТ, несмотря на запрещающие это делать санкции США. Американская компания Cloudflare дает сервисы защиты от DDoS-атак сайту...
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