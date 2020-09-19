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Славянское братство: десантники Беларуси и России проводят совместные учения
19.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На полигоне под Брестом продолжаются совместные учения белорусских и российских десантников, передает «МИР 24». Одной из первых тренировок стало форсирование реки Мухавец. Бронетранспортеры «Ракушка» и БТР-80 «прошли» по воде. Программа учений насыщенная: десантирование личного состава и техники, огневая стрельба в дневное и ночное время. Эти учения проводят по контртеррористической тематике.
«С задачей справились. Все действия были произведены совместно с белорусской стороной. Очень приятно отметить оказание помощи, дружное отношение», – сказал заместитель командира Черноморского гвардейского десантно-штурмового полка России Алексей Афонин.
В учениях задействовано около полутора тысяч военных, а также больше сотни единиц авиационной, боевой и спецтехники. Завершатся они 25-го сентября.
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В учениях задействовано около полутора тысяч военных, а также больше сотни единиц техники. Завершатся они 25-го сентября.
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