Славянское братство: десантники Беларуси и России проводят совместные учения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На полигоне под Брестом продолжаются совместные учения белорусских и российских десантников, передает «МИР 24». Одной из первых тренировок стало форсирование реки Мухавец. Бронетранспортеры «Ракушка» и БТР-80 «прошли» по воде. Программа учений насыщенная: десантирование личного состава и техники, огневая стрельба в дневное и ночное время. Эти учения проводят по контртеррористической тематике.



«Мы хотим, чтобы все вопросы были взаимоувязаны, позволяли применять подразделения так, как оно необходимо в современных условиях. Сам замысел учений носит сугубо контртеррористическую направленность, и сейчас это особо актуально», –сообщил заместитель командующего силами специальный операций Вооруженных сил Беларуси Владимир Белый.

«С задачей справились. Все действия были произведены совместно с белорусской стороной. Очень приятно отметить оказание помощи, дружное отношение», – сказал заместитель командира Черноморского гвардейского десантно-штурмового полка России Алексей Афонин.

В учениях задействовано около полутора тысяч военных, а также больше сотни единиц авиационной, боевой и спецтехники. Завершатся они 25-го сентября.