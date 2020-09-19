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Додон: Лукашенко – пример для Молдовы в области развития экономики

19.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Беларусь является хорошим примером в социальной и экономической сферах. Заявления были сделаны в еженедельном видеоблоге «Президент отвечает».

«С точки зрения экономики и социальной сферы Лукашенко сделал для Беларуси вещи, к которым мы должны присмотреться в экономике и социальной сфере. Для меня эта страна – пример. Я там был, я видел дороги, промышленные предприятия и сельское хозяйство. Это большая экономическая сила. Мы все разрушили за 30 лет независимости. А у них во главе с Лукашенко хватило здравого смысла не разрушать, а сохранить и идти дальше», – сказал глава государства.

Додон подчеркнул, что не хочет вмешиваться в дела внутренней политики Беларуси, демократических норм и выборов.



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Заявления были сделаны в еженедельном видеоблоге «Президент отвечает».
 
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