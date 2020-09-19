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США введут санкции против Беларуси вместе с Евросоюзом и Британией

19.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США и Евросоюз собираются совместно объявить о введении санкций против Беларуси на следующей неделе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС.



«Я активно контактирую с моими европейскими коллегами, сейчас это Евросоюз и Великобритания, а также канадская сторона. Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление», — сказал американский дипломат.

17 сентября Европарламент поддержал введение санкций против Александра Лукашенко и других лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов главы республики и репрессии в стране. Окончательное решение примет Совет Евросоюза.

До этого сообщалось, что США рассматривают дополнительные санкции против Беларуси из-за ареста члена Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Госсекретарь США Майк Помпео тогда обратился к властям Беларуси с призывом «покончить с насилием в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных».
 
 
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США и Евросоюз собираются совместно объявить о введении санкций против Беларуси на следующей неделе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по...
 
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