В чем польза брусники и кому она противопоказана

Источник материала: Tut.by

Брусника — это не только вкусная лесная ягода, но еще и кладезь полезных свойств. Вещества, входящие в состав брусники, обладают противовоспалительным, антисептическим, мочегонным, антиоксидантным и другими свойствами. В качестве натурального лекарства эта ягода стоит в одном ряду с малиной, клюквой, шиповником, рассказывает портал «Здоровые люди» ( 24health.by ).



Александра Квиткевич, TUT.BY

Полезный состав

В 100 г брусники содержится 2,6 г клетчатки и 8,2 г сахаров, представленных в основном фруктозой и глюкозой. Энергетическая ценность — около 56 ккал. Также у ягоды богатый витаминно-минеральный комплекс: витамины E, группы A, B и K, калий, кальций, магний и фосфор.

Особую полезность бруснике обеспечивают растительные химические соединения, называемые флавоноидами. Основное их свойство заключено в антиоксидантном эффекте, т.е. способности нивелировать последствия окислительных процессов, ведущих к более быстрому старению и гибели клеток. По утверждению некоторых исследователей, брусника содержит больше флавоноидов, чем любые другие ягоды.

Отличительная особенность этого лесного продукта — бензойная кислота, своего рода натуральный антисептик, который препятствует развитию микробов, предотвращая возникновение воспалительных процессов.

Полезные свойства брусники в той или иной степени сохраняются при любом виде термической обработки или консервации. Однако максимальную пользу для здоровья представляют ягоды в сыром виде или брусничный сок.

Примечательно, что листья брусники благодаря высокой концентрации в них биоактивных соединений ничуть не уступают по целебным свойствам самой ягоде.

Потенциальная польза брусники для здоровья

Брусника ничем не отличается от других ягод, употребляемых человеком в пищу. Ученые из разных стран мира провели множество исследований на предмет изучения ее потенциальной пользы для здоровья.

Брусника способствует повышению антиоксидантного профиля за счет высокого содержания антиоксидантов в своем составе. Если хотите, между ягодой и антиоксидантами можно поставить знак равенства. Главная цель и задача антиоксидантов — нейтрализовать вредное воздействие на организм свободных радикалов, которые ведут к скорейшему износу клеток организма и, как следствие, ухудшению внешней привлекательности и физического самочувствия. Среди антиоксидантов, которые есть в бруснике, особое место занимают проантоцианидины и антоцианы — высокоэффективные полифенольные соединения в борьбе против свободных радикалов.

Противодействие воспалительным процессам, которое в определенной степени способна оказывать брусника, исследователи связывают также с наличием проантоцианидинов. К слову, было обнаружено, что дикая лесная брусника содержит в два раза больше химических соединений с целебными свойствами, чем «окультуренная» ягода, выращенная в коммерческих целях.



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Профилактика и снижение риска рецидивов инфекций мочевыводящих путей (ИМП). Среди ягод столь выраженным целебным эффектом наряду с брусникой обладает разве что только клюква. Употребление коктейлей из комбинации брусничного и клюквенного соков достоверно уменьшают количество рецидивов ИМП, об этом исследователи заявили на страницах британского специализированного медицинского журнала. Например, есть данные, что ежедневное употребление на протяжении 6 месяцев всего 50 мл напитка, содержащего в равных долях сок брусники и клюквы, снижает вероятность повторных ИМП у женщин и количество ИМП у девочек 3−12 лет.

Брусника помогает сохранить здоровье полости рта. Дубильные вещества, содержащиеся в ягоде, обладают антимикробными свойствами — к такому выводу пришли ученые, проведя ряд клинических испытаний. В частности, дубильные вещества эффективно подавляют активность штаммов бактерий, которые вызывают некоторые заболевания полости рта.

Снижение риска рака — также относят к преимуществам неприхотливой лесной ягоды. Проантоцианидины, которыми так богата брусника, в некоторой степени способны профилактировать риск развития рака шейки матки и рака толстой кишки. Также есть сведения, что антиоксидантный комплекс в экстракте брусники вызывает апоптоз (проще говоря — «самоубийство», самоуничтожение) клеток, провоцирующих лейкемию (рак крови).

Однако при всей неоспоримой пользе брусники людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом, язвенной болезнью не рекомендуется употреблять ее в пищу. Брусничный сок раздражает слизистую желудка и может спровоцировать обострение заболевания.