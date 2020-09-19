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Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

19.09.2020 08:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман.

Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +18..+20°C;
  • Витебск +15..+17°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +17..+19°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +16..+18°C;
  • Минск +16..+18°C.
 
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Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно...
 
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