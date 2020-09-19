|
Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах слабый туман.
Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха в регионах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня погоду на территории Беларуси будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)