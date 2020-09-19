Перебрались в Минск из Фаниполя и сделали классный ремонт в старой хрущевке. Опыт молодой семьи

Источник материала: Onliner В начале 2020-го Анастасия с супругом решила поменять квартиру в Фаниполе на квартиру в Минске — устали ежедневно наматывать десятки километров, чтобы попасть на работу. В марте семья получила ключи от двухкомнатной квартиры в хрущевке и принялась за ремонт. Сегодня можно посмотреть, что из этого получилось. Это вторая история конкурса «Ремонт за копейку», в котором белорусы сражаются за тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Не стесняйтесь участвовать и присылайте свои истории на dm@onliner.by.

В марте мы стали обладателями двухкомнатной квартиры в хрущевке. Взглянув на обстановку в квартире, решили делать ремонт с нуля. Задумали программу-максимум — сделать все в кратчайшие сроки, чтобы поскорее заехать, так как временно пришлось жить в квартире у родственников мужа. Забегая вперед, скажу, что за полгода мы справились со всеми трудностями капитального ремонта и въехали в долгожданную квартиру!









Начали с демонтажа: поднимали полы, срывали обои, выносили старинную мебель. Занимался этим знакомый строитель. За демонтаж с вывозом мусора вышло 700 рублей.

















Затем заменили старые деревянные окна во всей квартире на обычные пластиковые. За три окна отдали примерно 1000 рублей (кухня, спальня и гостиная).





Во время ремонта начали течь батареи, поэтому решено было заменить всю систему отопления. На данный этап ремонта ушло очень много времени и сил, поскольку для замены радиаторов отопления требуется специальное разрешение. На новые радиаторы ушло 600 рублей. Работа по замене и установке новых труб обошлась в 930 рублей.





После замены системы отопления можно было заливать новый пол. Для поиска мастеров пользовались сервисом «Услуги» на Onliner. На наши 44 квадратных метра заливка пола стоила 1025 рублей.

Одновременно с этим проводились работы по замене всей электропроводки с выводом электрощитка в квартиру. Размещение розеток и выключателей продумывала самостоятельно и теперь жалею. В процессе эксплуатации квартиры понимаю, что есть много мест, где не хватает розеток. Электрик управился за неделю и взял с нас $510 по курсу.





На кухне мозолила глаза некрасивая газовая труба, которая занимала очень много места. Да и не вписывалась она в будущий интерьер кухни. В итоге трубу решили заменить. Обошлось это в 220 рублей и пару недель пробежек мужа в «Мингаз». Параллельно с этим сантехник менял все трубы в санузле, устанавливал новый полотенцесушитель, делал разводку для будущего душевого уголка.

После выполнения этих работ началась укладка плитки и установка сантехники. Плитку выбирала очень долго, ездила по различным салонам, но все же выбор пал на наш «Керамин». Выбрала цвета из разных коллекций. Переживала, будет ли такое сочетание смотреться красиво, но в итоге своим выбором я очень довольна. За плитку отдали 550 рублей. На всю работу, сантехнику и укладку плитки, а также материалы для выравнивания стен и пола в санузле мы потратили около 4200 рублей.





Очень долгим процессом, как оказалось, было выравнивание стен: они у нас очень кривые, без этого было не обойтись. Работа и материал обошлись нам примерно в $1500 по курсу.

Еще в мою голову пришла такая светлая мысль, как построить гардеробную, тем более что она там была и раньше, судя по плану квартиры. Очень довольна этим решением: не придется строить никаких шкафов-купе в каждой комнате, чтобы куда-то сложить все вещи. Гардеробная получилась небольшая (1,5×1,8 метра), но очень вместительная.





С помощью Каталога Onliner выбирала сантехнику в будущий санузел. Полотенцесушитель обошелся в 270 рублей, 190 рублей стоила душевая система, 600 рублей потратили на душевой уголок, за 260 рублей взяли умывальник и еще 300 рублей отдали за унитаз.









Также потихоньку закупали светильники. Общая стоимость составила 1100 рублей. Насчет потолков решила ничего нового не придумывать — во всей квартире натяжные белые матовые потолки. На это ушел один день и 760 рублей (вместе с установкой светильников).





Затем мы вспомнили, что у нас есть балкон. Решили сразу браться и за него, иначе потом никогда руки не дойдут. За пару недель заменили старые окна, утеплили все стены и даже потолок. На всю отделку балкона ушло $265, еще $280 отдали за замену балконных окон.





Наконец к концу июня с черновой отделкой было покончено. Приступили к самому интересному — чистовой отделке. Скажу сразу: вначале было много споров с мужем по поводу цвета материалов, но каким-то чудом все обошлось и мы смогли прийти к общему выбору. Закупили 15 рулонов обоев, они обошлись нам в 700 рублей. Обои решила клеить везде одинаковые. Родители скептически относились к этой идее, но меня было не переубедить. Почему-то вариант «каждой комнате — свои обои» у меня ассоциируется с прошлым веком.

Быстро определились с ламинатом и плинтусами. Вместе с подложкой за все ушло 1630 рублей. За поклейку обоев и укладку ламината отдали $400 по курсу. Дав подсохнуть обоям, решили переезжать!

Начался выбор кухни. На ней получилось неплохо сэкономить, так как заказали модульную. Стоила она немного, около 1800 рублей, порядка двух недель изготавливалась. Установили ее за день, взяли с нас 310 рублей.













На установке дверей также получилось хорошо сэкономить: знакомые установщики купили межкомнатные двери в «Юркасе» по закупочной цене. Всю фурнитуру закупали самостоятельно в «Ома»: случайно попали на акцию и сэкономили на ручках около 50%. В итоге на дверях с установкой сэкономили 500 рублей (приглашала сотрудника из «Юркаса», который посчитал мне всю стоимость работ). До входной двери руки пока не дошли, но все в планах.





Из старой квартиры привезли только белый «икеевский» столик — соответственно, пришлось покупать новую мебель. Балкон также пока пустует, иногда зарастает хламом. Если выиграем этот конкурс, сразу купим туда шкаф.





















ИТОГО

Отделка: 23 335 рублей.

Мебель: 2710 рублей.

Сантехника: 2290 рублей.

Бытовая техника: 1200 рублей.

Истории своего ремонта присылайте на dm@onliner.by.