Выбираем престижный автомобиль до $7000 по курсу

Источник материала: Onliner

Белорусы — народ небогатый, поэтому к выбору автомобиля каждый из нас относится с особым трепетом, выдвигая серьезные требования к своей будущей «ласточке». Для кого-то главными характеристиками являются надежность и практичность, а кто-то ждет от машины лишь одного — престижа. Если вы из последних, сегодняшняя подборка из «Автобарахолки» для вас! Мы выбрали порцию моделей, которые выглядят намного дороже, чем стоят на самом деле.

Porsche Cayenne

Когда-то давно Cayenne фактически спас бренд Porsche от банкротства. Первый кроссовер в истории компании привел к дилерам Porsche тысячи новых клиентов, которые раньше и не задумывались о покупке машины этого немецкого бренда. Спустя годы потрепанные Cayenne словно получили вторую жизнь — они стали популярными на рынке подержанных автомобилей. Еще никогда «бэушные» Porsche не были так близки к простому народу. За 6399 долларов по курсу можно стать обладателем Cayenne с пробегом 196 тыс. км.

Окрашенная в насыщенный зеленый цвет машина сошла с конвейера в 2003 году. Данный Cayenne дизельный, с 4,5-литровым двигателем под капотом. Как сказано в объявлении, средний расход топлива составляет 14,5 литра на 100 км пути. У последнего владельца автомобиль прослужил 4 года. У кроссовера автоматическая коробка передач и полный привод. Обслуживали Porsche на специализированном сервисе, в комплекте идут два комплекта ключей.

BMW 7-Series

Есть доступные и не менее престижные автомобили и поновее. Вот, например, рестайлинговый BMW 7-Series E65 за 7000 долларов в эквиваленте. Машина 2005 года выпуска с пробегом чуть больше 230 тыс. км. Представительский седан, по словам владельца, находится в отличном техническом состоянии и потребляет в среднем 11,4 литра на 100 км. К слову, под капотом «семерки» — огромный V8 объемом 4,8 литра. Атмосферный мотор развивает 367 л. с. и 490 Н·м. Разгон до сотни — 5,9 секунды.

Автомобиль оснащен 6-ступенчатым «автоматом» и системой заднего привода. В объявлении говорится, что 750i обслуживался на специализированной станции, совсем недавно было произведено ТО с заменой масла и фильтров ДВС и АКП. Для 2005 года здесь очень много опций. Имеются парктроники по кругу, бортовой компьютер, круиз-контроль, датчики дождя и света, электрорегулировка и подогрев передних сидений, штатная сигнализация, иммобилайзер, климат-контроль, противотуманные фары, CD/MP3-магнитола, DVD-проигрыватель и др.

BMW X5

Имеет 97-процентную долю уважения в народе и кроссовер BMW X5. За 5200 долларов по курсу можно стать обладателем баварского вседорожника не самого популярного синего цвета. Это еще дорестайлинговый Е53, сошедший с конвейера в 2003 году. Заявленный пробег — 420 тыс. км. Побольше, чем у описанных выше машин. «По кузову вопросов нет. Есть минимальные вопросы по задней передаче», — отмечает продавец престижного кроссовера.

У автомобиля кожаный салон, электрорегулировка кресел, сигнализация, полный электропакет, кондиционер. Под капотом — хорошо известный белорусским СТО 4,4-литровый V8 мощностью 286 л. с. Атмосферный двигатель работает в паре с 5-ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. В молодости этот «Икс» разгонялся до сотни за 7,5 секунды. Максимальная скорость — 210 км/ч.

Audi A8

Совсем недорого сейчас стоит Audi A8 D3. Обладателем этого роскошного седана с пробегом 275 тыс. км можно стать буквально за 5500 долларов в эквиваленте. Машина выпущена в 2003 году и оснащена 4,2-литровым мотором мощностью 335 л. с. Крутящий момент «восьмерки» — 420 Н·м. В арсенале — автоматическая коробка передач и полный привод. В свое время этот седан конкурировал с BMW E65 и даже с его величеством Mercedes 221.

Продавец так описывает свое предложение: «Продам надежный и неприхотливый автомобиль». Подчеркивается, что на двигатель BFM установлена ременная (а не цепная) система ГРМ. «Автомат» здесь тоже неубиваемый. Пневматическая подвеска — закрытого типа. Продается машина в Молодечно, но владелец готов подъехать на выходных в Минск. В объявлении перечислен полный список оборудования, установленного на сей аппарат. Салон отделан светлой кожей и имеет деревянные вставки. И все это по цене половины нового «Логана».

Mercedes ML

Главным конкурентом BMW X5 всегда был Mercedes ML (после переименования — GLE). Старенькие «эм-эльки» сегодня тоже стоят недорого. Всего за 4400 долларов по курсу можно купить W163, выпущенный в 1999 году. Пробег данного экземпляра — 238 544 км. Автомобиль бензиновый, с 3,2-литровым V6. Мощность атмосферного мотора — 218 л. с., крутящий момент — 310 Н·м. До сотни кроссовер разгоняется за 9,5 секунды и способен ездить со скоростью до 195 км/ч.

На ML установлена 5-ступенчатая АКП и полный привод. Первое поколение модели, кстати, бывало и с «механикой». Машина может похвастаться кожаным салоном, кондиционером, полным электропакетом, датчиками дождя, подогревом передних кресел и др. «Хорошее состояние, крепкий кузов, все работает, двигатель и коробка в хорошем состоянии, остальные подробности по телефону», — сообщил продавец, готовый торговаться.

Range Rover

Ну а это автомобиль для аристократов. В какой-то степени Range Rover можно считать машиной для королевской семьи. Стать членом этой семьи можно за 6600 долларов в эквиваленте. Автомобиль выпущен в далеком 2004 году и проехал с тех пор 354 тыс. км. Роскошный внедорожник окрашен в серый цвет и оснащен 4,4-литровым V8, который тоже хорошо известен белорусским мастерам. Отдача этого мотора с немецкими корнями — 286 л. с. и 440 Н·м.

Коробка передач — 5-АКП, привод — на обе оси. Разгоняться до сотни Range Rover способен за 9,2 секунды, его максимальная скорость переваливает за 200 км/ч. Несмотря на возраст, машина по-прежнему готова дарить высочайший уровень комфорта как водителю, так и пассажирам. Главное — провести тщательную диагностику перед покупкой.