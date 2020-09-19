Как сказал худрук театра Владимир Ушаков, что данное распоряжение поступило "сверху". За 16 лет существования артисты выступали на сцене КЗ "Минск".По словам Ушакова, малый зал КЗ делали специально под их театр. Еще одно событие недавно потрясло трупу - один из ведущих артистов Денис Дудинский вышел из из-под ареста, срок отбывал на Окрестина. Статья - в духе времени - за участие в несанкционированных митингах.





Владимир Ушаков

Последние спектакли театра на сцене КЗ "Минск" пройдут в сентябре: 19-го — "Тартюff", 25-го — "Дракон", 26-го — "Денискины рассказы". Билеты ещё можно приобрести.



