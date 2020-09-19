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Виктор и Эдуард Бабарико провели в СИЗО КГБ уже три месяца, на здоровье не жалуются

19.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-претендент на белорусский президентский пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард спустя три месяца, проведённых в СИЗО КГБ не жалуются на здоровье и в целом чувствуют себя хорошо.

Виктор и Эдуард Бабарико провели в СИЗО КГБ уже три месяца, на здоровье не жалуются
"Мы на постоянной связи с адвокатами, которые сообщают, что в целом, и по здоровью, и по настроению и у папы, и у Эдика все хорошо" - рассказала в видеообращении дочь Виктора Бабарико Мария в пятницу.

Она добавила, что к этому времени получила восемь писем от отца и девять - от брата. Последние датированы 9 сентября и 8 сентября соответственно.

Как сообщалось, Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня и с тех пор находятся в СИЗО КГБ. Власти обвиняют экс-банкира в создании преступной группировки и финансовых махинациях.
 
 
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Экс-претендент на белорусский президентский пост Виктор Бабарико и его сын Эдуард спустя три месяца, проведённых в СИЗО КГБ не жалуются на здоровье и в целом...
 
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