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Макей: перерегистрация партий не означает, что будет произведена чистка. Тогда зачем?
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей полагает, что в стране назрело время предпринять ряд шагов, направленных на совершенствование политической системы в рамках реформы Конституции.
"Президент Беларуси заявил о том, что готовится предложение о внесении поправок в Конституцию (…) в рамках этого процесса, я думаю, что будут внесены определенные предложения по совершенствованию политической системы", - сказал Макей журналистам в пятницу, комментируя инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко по перерегистрации партий.
"Это не означает, что будет произведена чистка, но я в принципе думаю, что назрело время предпринять ряд шагов, направленных на развитие нашей внутриполитической системы в рамках этого конституционного процесса, который инициирован президентом", - заметил Макей.
Как полагает глава МИД, "политические партии должны играть определенную роль в обществе", "но это должны быть не искусственные политические партии, созданные, скажем так, непонятно как и непонятно откуда возникшие, а нормальные политические силы с конкретными целями, с определенным количеством членов этих партий".
"Тогда это будет действительно нормально функционирующая политическая система. Вопрос только в том, какую роль должны играть эти партии? Если это будет лишь деструктивная роль, направленная на то, чтобы уничтожать всё и вся, что было сделано до этого, или поливать грязью, тогда какой смысл функционирования этих партий?", - заметил Макей.
Таким образом, Макей противоречит сам себе. Потому что, отрицая задуманную "чистку", он в то же время признает, что задача кампании перерегистрации - оставить только "правильные" партии.
На этой неделе Александр Лукашенко поручил Минюсту провести перерегистрацию политических партий до того, как будет принята новая Конституция. Ведомство должно проверить их соответствие требованиям по численности и структуре и на предмет того, соответствует их деятельность их уставам, пишет
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей полагает, что в стране назрело время предпринять ряд шагов, направленных на совершенствование политической...
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