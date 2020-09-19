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Макей: перерегистрация партий не означает, что будет произведена чистка. Тогда зачем?

19.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей полагает, что в стране назрело время предпринять ряд шагов, направленных на совершенствование политической системы в рамках реформы Конституции.




"Президент Беларуси заявил о том, что готовится предложение о внесении поправок в Конституцию (…) в рамках этого процесса, я думаю, что будут внесены определенные предложения по совершенствованию политической системы", - сказал Макей журналистам в пятницу, комментируя инициативу президента Беларуси Александра Лукашенко по перерегистрации партий. 

"Это не означает, что будет произведена чистка, но я в принципе думаю, что назрело время предпринять ряд шагов, направленных на развитие нашей внутриполитической системы в рамках этого конституционного процесса, который инициирован президентом", - заметил Макей. 

Как полагает глава МИД, "политические партии должны играть определенную роль в обществе", "но это должны быть не искусственные политические партии, созданные, скажем так, непонятно как и непонятно откуда возникшие, а нормальные политические силы с конкретными целями, с определенным количеством членов этих партий". 

"Тогда это будет действительно нормально функционирующая политическая система.  Вопрос только в том, какую роль должны играть эти партии? Если это будет лишь деструктивная роль, направленная на то, чтобы уничтожать всё и вся, что было сделано до этого, или поливать грязью, тогда какой смысл функционирования этих партий?", - заметил Макей. 

Таким образом, Макей противоречит сам себе. Потому что, отрицая задуманную "чистку", он в то же время признает, что задача кампании перерегистрации - оставить только "правильные" партии. 

На этой неделе Александр Лукашенко поручил Минюсту провести перерегистрацию политических партий до того, как будет принята новая Конституция. Ведомство должно проверить их соответствие требованиям по численности и структуре и на предмет того, соответствует их деятельность их уставам, пишет Интерфакс.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей полагает, что в стране назрело время предпринять ряд шагов, направленных на совершенствование политической...
 
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