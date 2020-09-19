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Заявление Колесниковой о похищении Следственный комитет передал в МВД для проверки

19.09.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой о ее похищении передано из СК Беларуси в МВД.



Об этом сообщил Глеб Герман - пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова.

"Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ для проведения проверки", - сказал журналистам Герман.

Напомним, что Колесникова и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Третий задержанный по этому делу - адвокат Илья Салей. 

Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании и пытались депортировать в Украину.
 
 
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Заявление члена президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой о ее похищении передано из СК Беларуси в МВД.
 
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