Заявление Колесниковой о похищении Следственный комитет передал в МВД для проверки









Об этом сообщил Глеб Герман - пресс-секретарь штаба экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, который возглавляла Колесникова.





"Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ для проведения проверки", - сказал журналистам Герман.





Напомним, что Колесникова и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Третий задержанный по этому делу - адвокат Илья Салей.





Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании и пытались депортировать в Украину.