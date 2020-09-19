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8:0. Огненный старт «Баварии» в Бундеслиге, где Левандовски отдал голевой пас рабоной

19.09.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первом матче нового чемпионата немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала «Шальке 04» и одержала крупную победу — 8:0, пишет РБК.

Клуб из Мюнхена проводил первый официальный матч после победной игры с ПСЖ в финале Лиги чемпионов и при этом полностью контролировал ход игры. Уже на 4-й минуте Серж Гнабри оформил преимущество «Баварии» в счете. До перерыва «Шальке» удавалось оказывать сопротивление чемпиону Германии, а потому мюнхенцам удалось лишь удвоить счет усилиями Леона Горетцки.

Однако второй тайм «Бавария» выиграла со счетом 6:0. Гнабри в результате оформил хет-трик, по одному голу в ворота «Шальке» забили Роберт Левандовский (с пенальти), Томас Мюллер, Лерой Сане и Джамаль Мусиала.

Отметим, что в одном из эпизодов уже при счете 6:0 Роберт Левандовски отдал феноменальный голевой пас на партнера ударом рабоной. Вот как это было:

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